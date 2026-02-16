El mercado de fichajes no da tregua y sigue entregando sorpresas de última hora, una de ellas capaz de desatar una verdadera tormenta en el fútbol chileno.

Se trata de un Óscar Opazo, ex Colo Colo, que está a punto de cruzar la vererda “prohibida” y fichar por el club archierrival del que lo vió nacer futbolisticamente.

¿En qué club podría jugar Óscar Opazo este 2026?

La incógnita sobre el destino del “Torta” fue despejada por el periodista Rodrigo Arellano, quien reveló lo que podría ser una bomba del actual mercado de pases: Opazo está a detalles de convertirse en nuevo refuerzo de Everton de Viña del Mar.

El lateral, plenamente identificado con Santiago Wanderers (su club formador), fue captado dando un pase clave para llegar al club de la Ciudad Jardín. “Visitó médicos vinculados a Everton de Viña del Mar en las últimas horas”, aseguró el reportero, confirmando que la negociación con los “Ruleteros” va tomando forma.

El factor clave para que Opazo llegue a Everton este 2026

Aunque la voluntad de ambas partes existe, el fichaje tiene una letra chica importante. Para estampar su firma y vestir la camiseta “Oro y Cielo”, Opazo debe cumplir una exigencia inmediata del cuerpo técnico.

“Me dicen que tendría que acelerar y comprometerse en la ‘puesta a punto’ para firmar. Los Ruleteros no tienen tiempo que perder”, detalló el comunicador. Si el ex seleccionado nacional logra demostrar que puede estar a tono rápidamente, se cerrará uno de los traspasos más polémicos del verano.

⚽️🇨🇱 PREPARANDO LA COBERTURA 👨🏻‍🍳

Óscar Opazo visitó médicos vinculados a #Everton de Viña del Mar en la últimas horas. Me dicen que tendría que acelerar y comprometerse en la “puesta a punto” para firmar. Los Ruleteros no tienen tiempo que perder ⏲️ A punto 🥧 pic.twitter.com/ENqVYXkxzx — Rodrigo Arellano V. (@RodrigoQta) February 16, 2026

De Caturro a Ruletero: Óscar Opazo podría cambiar de vereda

La noticia ha caído como un balde de agua fría en Valparaíso. Ver a un canterano caturro —que luego triunfó en Colo Colo— reforzando al clásico rival de toda la vida es una imagen difícil de digerir para los hinchas del “Decano”. De concretarse, Opazo sumará una nueva camiseta en Chile, pero esta vez, con el peso de la rivalidad regional sobre sus hombros.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con todo lo que dejen estos últimos días del mercado de pases del fútbol chileno.