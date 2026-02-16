Durante partido entre Colo Colo y Unión La Calera, se encendieron las alarmas en el Monumental, esto ya que a los pocos minutos de juego el delantero Javier Correa tuvo que pedir el cambio y abandonó la cancha bastante frustrado.

Tras los exámenes preliminares el propio delantero argentino entregó los detalles de su dolencia. Si bien descartó una lesión de gravedad, puso en duda su presencia para el próximo duelo ante O’Higgins en Rancagua, priorizando su recuperación para lo que viene.

Javier Correa explicó la lesión que tuvo ante Unión La Calera

En conversación con TNT Sports a la salida del estadio, Correa explicó que la molestia no es nueva, sino un problema recurrente en una zona ya afectada.

“Sí, tengo una cicatriz ahí que no me deja quieto, me pasó factura hoy“, confesó el atacante, refiriéndose a una molestia antigua en el isquiotibial.

Pese al dolor, el jugador llamó a la calma: “Son días, son días… no creo que sea grave, pero nada, tranquilo. Salí por precaución”. Eso sí, la precaución implica descanso obligado: el cuerpo técnico de Fernando Ortiz no lo arriesgará en la próxima fecha.

Javier Correa podría sufrir un castigo en Colo Colo

Uno de los momentos más tensos de la noche se vivió cuando Correa llegó al banquillo tras ser sustituido por Leandro Hernández. La transmisión oficial captó al argentino golpeando violentamente las butacas del banco de suplentes, llegando incluso a desmontar dos asientos de su lugar.

Esa imagen de descontrol podría traerle consecuencias si el árbitro o el Tribunal de Disciplina deciden actuar de oficio, aunque desde el club esperan que se entienda como una reacción de frustración personal, una calentura del momento y no como una agresión como tal.

¿Quién va a reemplazar a Javier Correa ante O’ higgins?

Con Correa fuera para el viaje a Rancagua, se abre la vacante en el ataque de Colo Colo para el duelo ante O’Higgins.

Maximiliano Romero, quien fue titular y marcó el gol del triunfo ante Unión La Calera, asoma como principal carta para ser el “9” titular. Sin embargo, el esquema que viene utilizando Fernando Ortiz también abre la posibilidad de que el delantero argentino comparta ataque con el joven Yastin Cuevas, quien asistió al mismo Romero en el tanto decisivo, demostrando que tiene personalidad para asumir la responsabilidad de ser por primera vez el delantero titular en un partido oficial.

La definición final dependerá de los entrenamientos de la semana y de la planificación táctica del “Tano” y su equipo de trabajo para el compromiso en Rancagua.

