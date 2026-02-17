Esta semana el mercado de pases entró en su recta final y en el Estadio Monumental se viven horas decisivas. La gerencia deportiva de Colo Colo, encabezada por Daniel Morón, trabaja contra el tiempo para abrochar al último refuerzo que exige el cuerpo técnico.

La cauteloza operación se ha manejado con total reserva. Según trascendió en las últimas horas, en las oficinas de Macul ya existen tres carpetas finalistas para ocupar la plaza que pide Fernando Ortiz, pero los nombres se guardan bajo siete llaves para evitar filtraciones que puedan entorpecer la negociación.

¿Quiénes son los jugadores que tiene Daniel Morón en carpeta?

Durante la jornada del martes, el periodista Cristián Alvarado, en Los Tenores de Radio ADN, entregó detalles acerca de las carpetas de jugadores que se baraja en Macul.

“Son tres jugadores que mañana va a presentar José Daniel Morón. Todos extranjeros, ningún jugador nacional“, señaló.

El reportero además enfatizó en la manera en la cuál han trabajado estos nombres, algo que no habían hecho antes con los refuerzos que fueron llegando “Son nombres distintos, lo manejan muy cerrado. Serán presentados mañana y se dará el visto bueno para bien o para mal. Todos son extremos“, agregó.

Esto se da en el contexto de la reunión de directorio que fue suspendida y reprogramada para este miércoles a las 15:00 horas, instancia en la que se definirá si Colo Colo concreta o no su último refuerzo para este 2026.

¿Cuanto es el presupesto que maneja Blanco y Negro para el último refuerzo?

La compleja elección del “tapado” tiene una restricción importante: el dinero. Colo Colo no puede hacer una inversión millonaria y el margen de maniobra es bastante acotado para Blanco y Negro. Según detalló el comunicador, la instrucción económica es estricta: “La inversión no puede exceder los 500 mil dólares”.

Finalmente, se aclaró la situación de Thiago Nuss. El extremo argentino, que estuvo a un paso de llegar, fue descartado por decisión de la presidencia. “el nombre de Thiago Nuss lo descartó el propio Aníbal Mosa. No es opción”, sentenció la información, dejando el camino libre para estas tres nuevas opciones misteriosas.

¿Cuándo juega Colo Colo por el Campeonato Nacional 2026?

Mientras los hinchas albos están atentos a lo que ocurra en la reunión de directorio, el técnico Fernando Ortiz enfoca su trabajo en el próximo desafío del equipo.

Colo Colo visitará a O’Higgins de Rancagua este sábado 21 de febrero a las 18:00 horas, en un partido válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026. El compromiso será clave para el Cacique en su intento por mantenerse en la parte alta de la tabla.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con todo lo que dejen estos últimos días del mercado de pases del fútbol chileno.