Colo Colo deberá esperar un día más para avanzar en la definición de su último refuerzo. La reunión extraordinaria de Blanco y Negro programada para esta jornada fue suspendida y reagendada para este miércoles.

El directorio tenía contemplado abordar el tema de incorporaciones en una sesión telemática durante la tarde. Sin embargo, la planificación cambió en la última hora.

Colo Colo reprograma reunión por refuerzo

Según información de Dale Albo, la suspensión se produjo debido al funeral de Carlos Cortés, dirigente del bloque Vial-Ruiz Tagle que falleció el domingo 15 de febrero.

Ante este escenario, la concesionaria fijó una nueva fecha para la reunión: miércoles 18 de febrero desde las 15:00. En esa instancia se retomará formalmente la discusión sobre el posible refuerzo que busca el club.

El mercado sigue su curso y el extremo es prioridad

Colo Colo ya tomó la decisión de salir nuevamente al mercado tras conversaciones internas. La prioridad es un extremo derecho que entregue más variantes ofensivas a Fernando Ortiz en una temporada que ya comenzó y que presenta desafíos importantes a nivel nacional.

El cierre del libro de pases está fijado para el jueves 19 de febrero, por lo que cualquier movimiento deberá concretarse dentro de ese marco reglamentario.

Todo quedará sujeto a lo que resuelva el directorio este miércoles. Recién ahí se sabrá si el Cacique avanza en la incorporación que busca o si afronta las próximas fechas con el plantel actual.