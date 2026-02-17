Colo Colo tiene ya no tiene margen. Este martes, Blanco y Negro vota si aprueba el presupuesto para cerrar el último refuerzo del mercado o si el plantel queda tal como está. No es una reunión más: si no hay luz verde ahora, el cupo puede perderse definitivamente.

El equipo de Fernando Ortiz viene de dos triunfos agónicos en el Monumental, ante Everton y Unión La Calera. Los seis puntos lo dejaron a solo una unidad del líder, Deportes Limache y si bien en la cancha hay ganas, en la mesa directiva, urgencia.

Blanco y Negro define si Colo Colo pierde su último refuerzo

La sesión será extraordinaria y telemática. El directorio operará con ocho integrantes tras el fallecimiento de Carlos Cortés y el punto central es uno: autorizar recursos para fichar a un extremo derecho o cerrar el libro sin nuevas incorporaciones.

El nombre de Thiago Nuss apareció como opción, pero fue descartado luego de que optara por continuar en Grecia. Desde entonces, la gerencia deportiva trabaja bajo presión, porque cualquier negociación requiere aprobación formal de presupuesto.

Si hoy no se vota favorablemente, el club deberá citar otra reunión en plena cuenta regresiva. Y eso implica un riesgo concreto: no alcanzar a contratar e inscribir antes del cierre.

El 19 de febrero marca el límite para Colo Colo

El reglamento es claro. El libro de pases se cierra un día antes del inicio de la cuarta fecha del Campeonato Nacional, es decir, cerrará el jueves 19 de febrero. Ese día vence el plazo para que cualquier refuerzo esté firmado e inscrito correctamente.

Por lo que el directorio de Blanco y Negro estará trabajando con la presión del cierre de pases, pero también con la urgencia de que lo que hay en el plantel, no está alcanzando para ganar de forma tranquila.