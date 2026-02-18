Este miércoles Blanco y Negro tendrá una reunión de directorio importante en la cuál se definirá el nombre del último fichaje para el Cacique. En ese escenario, Colo Colo apura las gestiones en el cierre del mercado de pases para concretar el fichaje de Guido Mainero, según informó DaleAlbo, extremo que hoy defiende a Platense.

La urgencia en Macul es total. Con el libro de pases del Campeonato Nacional a punto de bajar la cortina, Daniel Morón presentó una terna donde el argentino de 30 años lidera las preferencias. Sin embargo, el presupuesto acotado de 500 mil dólares y la postura firme del “Calamar” amenazan con frustrar la operación a última hora en las oficinas del Estadio Monumental.

El panorama es complejo y las declaraciones cruzadas entre Chile y Argentina han marcado la pauta de las últimas horas. Si quieres saber qué falta para que el ex Deportes Iquique se ponga la camiseta alba, te contamos todos los detalles a continuación.

🇦🇷 ¿Qué dijo Platense sobre el posible fichaje de Guido Mainero a Colo Colo?

Hasta el momento, Platense no ha recibido una oferta formal de Colo Colo por el pase de Guido Mainero. Así lo confirmó Sebastián Ordóñez, presidente del club argentino, quien aseguró a Radio ADN que solo analizarán una salida si llega una propuesta que satisfaga las pretensiones económicas de la institución trasandina.

El jugador tiene contrato vigente y es considerado pieza clave en Saavedra, por lo que se estima que el “Calamar” pedirá una cifra cercana al millón de dólares por el pase.

Mainero ya conoce el medio local tras su exitoso paso por Deportes Iquique, lo que facilitaría su adaptación inmediata al esquema del Tano Ortiz. No obstante, el tiempo juega en contra del Cacique, que debe agilizar los trámites administrativos antes de que expire el plazo de inscripción ante la ANFP.

⚪⚫ ¿Qué alternativas maneja Colo Colo si no concreta la llegada de Mainero?

Si no se logra cerrar a Guido Mainero, el plan de Blanco y Negro es no forzar la llegada de un jugador de relleno y apostar por los juveniles. Fernando Ortiz confía en la proyección de sus opciones internas para cubrir las bandas, sumado al aporte del recientemente incorporado Lautaro Pastrán.

Lautaro Pastrán : Extremo chileno-argentino incorporado desde Liga de Quito



: Extremo chileno-argentino incorporado desde Liga de Quito Leandro Hernández : Juvenil que ya suma minutos y goles importantes



: Juvenil que ya suma minutos y goles importantes Francisco Marchant: Canterano que destaca por su velocidad en los entrenamientos



La dirigencia considera que el plantel está equilibrado, especialmente con la presencia de Javier Correa y Maximiliano Romero en el centro del ataque. Si las pretensiones de Platense se escapan del presupuesto albo, el directorio cerrará el libro de pases con los seis refuerzos ya presentados oficialmente este semestre.