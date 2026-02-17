El pasado fin de semana Colo Colo consiguió su segundo triunfo consecutivo en el Campeonato Nacional cuando derrotó en la agonía a Unión La Calera, victoria que le permitió escalar en la tabla de posiciones.

Sin embargo, pese a conseguir los tres puntos, la preocupación se apoderó de los albos. ¿La razón? Javier Correa abandonó el campo de juego antes de la media hora debido a problemas físicos.

El delantero sintió una molestia que no le permitió continuar, por lo que fue reemplazado. El ariete no ocultó su frustración y explotó golpeando las butacas de la banca de suplentes.

El estado de Javier Correa que preocupa a Colo Colo

Tras lo ocurrido, el delantero se sometió a exámenes médicos para saber la gravedad de su lesión y esta semana no entrenó a la par de sus compañeros, situación que preocupa considerando que la próxima semana el Cacique jugará el Superclásico ante la U de Chile.

En las últimas horas, el periodista de Radio ADN, Cristián Alvarado, entregó algunos detalles de Correa. “Hoy no entrenó a la par de sus compañeros, trabajó diferenciado por esta contractura en el isquiotibial de la pierna izquierda”, contó el comunicador.

En ese sentido, el reportero fue cauto respecto a la posibilidad de que el atacante diga presente ante O’Higgins, el próximo partido de Colo Colo. “Me parece que hay que esperar días para saber si será considerado”, aclaró.

¿Quién reemplazará a Javier Correa en Colo Colo?

De no llegar al compromiso ante los celestes hay un joven jugador que se perfila como su reemplazante, según reveló la citada fuente. Se trata de Yastin Cuevas, quien ha tenido una importante participación en el primer equipo durante el inicio de temporada.

Si esto ocurre, Correa se enfocará de lleno en su recuperación para decir presente en el Superclásico ante la U de Chile y volver a la titularidad ante los azules en el Estadio Monumental.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción el próximo sábado 21 de febrero a las 18:00 horas cuando visite a O’Higgins en el Estadio Codelco El Teniente de Rancagua.

