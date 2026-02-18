Durante la jornada de este miércoles la reunión de directorio de Blanco y Negro definió, de manera telemática, el futuro del último refuerzo que Colo Colo evaluaba antes del cierre del mercado de fichajes 2026.

A falta de un solo día de que termine el libro de pases en el fútbol chileno, la dirigencia alba resolvió si incorporará o no un nuevo jugador para el plantel de Fernando Ortiz.

La decisión final de Blanco y Negro: ¿Llega o no llega el último refuerzo?

En los últimos días, la dirigencia alba se fijó como objetivo sumar un último refuerzo para cerrar definitivamente el plantel y encarar la temporada 2026 con mayores garantías deportivas, luego de un año complejo para Colo Colo.

Este miércoles se realizó una reunión extraordinaria de directorio, instancia en la que Blanco y Negro definió si finalmente llegará o no el jugador que buscaban para reforzar el equipo antes del cierre del libro de pases en el fútbol chileno.

En la cita, Aníbal Mosa y el resto del directorio resolvieron no incorporar a ningún otro jugador y dar por cerrado el plantel para la temporada 2026. Así lo informó el medio partidario DaleAlbo, que detalló que el bajo presupuesto disponible y el escaso margen de tiempo para negociar por los nombres que estaban en carpeta fueron factores determinantes para finalizar el mercado de pases.

¿Por qué Colo Colo decidió no fichar un séptimo refuerzo?

La confirmación del cierre del plantel estuvo acompañada de un comunicado oficial emitido por el club, donde se explicaron los motivos para no sumar una nueva incorporación.

Según el documento, aunque se evaluaron distintas alternativas junto al cuerpo técnico, “ninguna de ellas cumplió integralmente con los criterios deportivos necesarios” para concretar el fichaje antes del cierre del libro de pases.

Ante este escenario, Blanco y Negro optó por reforzar su estrategia interna y apostar por la proyección de las categorías juveniles, destacando que los jugadores formados en casa ya han demostrado estar preparados para asumir mayores responsabilidades.

Esto implica que futbolistas como Leandro Hernández y Francisco Marchant, quienes ya sumaron minutos en las primeras fechas del Campeonato Nacional 2026 tomarán un mayor protagonismo en el equipo por lo menos esta temporada.

¿Cuáles son los seis refuerzos de Colo Colo para la temporada 2026?

Con la decisión ya tomada, Colo Colo afrontará la temporada 2026 con las seis incorporaciones que ya se integraron al plantel de Fernando Ortiz:

Matías Fernández (Independiente del Valle – Agente libre)

(Independiente del Valle – Agente libre) Joaquín Sosa (Bolonia – Préstamo)

(Bolonia – Préstamo) Javier Méndez (Peñarol – US $70 Mil)

(Peñarol – US $70 Mil) Maximiliano Romero (Argentinos Jrs. – Préstamo)

(Argentinos Jrs. – Préstamo) Lautaro Pastrán (Belgrano – Préstamo)

(Belgrano – Préstamo) Álvaro Madrid (Everton – Préstamo)

La dirigencia dio por finalizado el mercado con estos nombres como las únicas caras nuevas del año.