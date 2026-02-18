Cuando todo apuntaba a que el mercado de fichajes cerraría sin grandes movimientos, una información de último minuto volvió a encender el fútbol chileno. Luciano Cabral, volante creativo de Independiente de Avellaneda, estaría en carpeta de uno de los grandes del país.

El mediocampista chileno podría regresar al torneo nacional tras su paso por Coquimbo Unido en 2024, club donde fue figura y logró el impulso necesario para dar el salto al fútbol mexicano.

¿Por qué Luciano Cabral aparece ahora en la carpeta de Colo Colo?

Cuando la dirigencia de Blanco y Negro tenía enfocada su búsqueda en opciones extranjeras para reforzar el puesto de puntero, el nombre de Luciano Cabral volvió a instalarse en Macul.

La situación del volante en Independiente de Avellaneda, donde ha perdido protagonismo, abrió una nueva alternativa en el cierre del mercado. Si bien el club argentino es uno de los históricos del continente, desde el entorno del jugador ven con buenos ojos la posibilidad de regresar a Chile para recuperar continuidad y reencontrarse con su mejor versión.

La reunión de directorio programada para este miércoles, que inicialmente estaba enfocada en votar por un extremo, ahora suma un nuevo nombre sobre la mesa. Cabral, con características propias de un “10” clásico, representaría un giro en la planificación inicial y, de concretarse su llegada, competiría directamente con Claudio Aquino, quien ha mostrado una evolución futbolística en las últimas jornadas.

¿Qué tiene que pasar para que llegue Luciano Cabral a Colo Colo?

Todo se define hoy a las 17:00 horas en la reunión de directorio de Blanco y Negro. Aníbal Mosa y Daniel Morón deben convencer a la mesa de redestinar el presupuesto (originalmente para un extremo) e ir con todo por el volante.

La fórmula del negocio: Cabral tiene contrato vigente con Independiente hasta fines de 2027 (el club posee el 70% de su pase), pero al perder protagonismo, el “Rojo” estaría abierto a negociar.

La operación viable es un préstamo por un año con opción a compra. Colo Colo tendría que desembolsar cerca de 300 a 400 mil dólares ahora mismo por la cesión y asumir su sueldo, fijando una opción de compra para el futuro. Si el directorio aprueba el monto esta tarde, el llamado a Avellaneda sale de inmediato.

El último paso de Luciano Cabral en el fútbol chileno / Photosport

Los números de Luciano Cabral en Independiente

A sus 30 años, el volante vive un momento complejo en Avellaneda que facilitaría su salida. En el arranque de la actual temporada trasandina, Cabral ha perdido protagonismo: suma apenas 4 partidos disputados (la gran mayoría ingresando como suplente) y un gol convertido.

Sin embargo, en Macul apuestan por recuperar la versión que brilló en 2025, año en que fue inamovible en Independiente. En esa campaña disputó un total de 43 encuentros, siendo el motor del equipo con 2 goles y 5 asistencias, una continuidad que hoy busca retomar vistiendo la camiseta alba.