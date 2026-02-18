Colo Colo entra en la recta final del mercado de pases con una carta inesperada sobre la mesa: Rubén Lezcano, extremo paraguayo de 22 años que milita en Fluminense del Brasileirao, emergió como candidato prioritario para ser el séptimo refuerzo del Cacique. El periodista Jorge “Chipi” Vera reveló desde Paraguay que la llegada del jugador a Olimpia “está muy complicada, casi descartada”, apuntando a Grêmio y Colo Colo como sus posibles destinos.

El nombre de Lezcano aparece en el momento más crítico de la búsqueda alba. El argentino Thiago Nuss fue descartado, Guido Mainero de Platense no tiene oferta formal, y el directorio de Blanco y Negro apenas pudo sesionar este miércoles tras reprogramar la reunión por el fallecimiento del director Carlos Cortés. En ese contexto de urgencia, el perfil del paraguayo encaja con lo que Fernando Ortiz viene pidiendo: un extremo joven, veloz y con proyección internacional.

Lo que hace especialmente atractivo a Lezcano es que figuró entre los 10 mejores jugadores Sub-21 del mundo en 2024 por el Centro Internacional de Estudios Deportivos. Con el Mundial 2026 en el horizonte, el atacante necesita minutos de primer nivel para entrar en los planes del técnico Gustavo Alfaro con la selección paraguaya, argumento que el Cacique puede usar para superar a Grêmio en esta última carrera de mercado.

Info del #CardinalDeportivo. En este momento, está muy complicada (casi descartada) la llegada de Rubén Lezcano a Olimpia. Gremio y Colo Colo candidatos. pic.twitter.com/9m03VB7e2z — Jorge Chipi Vera (@ChipiVera89) February 17, 2026

🇵🇾 ¿Quién es Rubén Lezcano, el extremo paraguayo de Fluminense que quiere Colo Colo?

Rubén Darío Lezcano Portillo nació en Repatriación, Paraguay, y se formó en la cantera de Libertad, donde fue figura en la consagración del club en el torneo Apertura 2025. Su rendimiento fue tan destacado que Fluminense pagó una transferencia para llevárselo al Brasileirao, apostando por él como uno de los grandes talentos emergentes del continente.

Sus números en el fútbol brasileño avalan la expectativa generada:

11 partidos disputados entre Brasileirao, Copa do Brasil y Copa Sudamericana



disputados entre Brasileirao, Copa do Brasil y Copa Sudamericana 3 goles y 4 asistencias en su etapa en Fluminense





La falta de continuidad en el plantel carioca lo llevó a buscar una cesión para recuperar rodaje antes del Mundial. Olimpia fue el primer destino, pero las negociaciones se cayeron en las últimas horas según Cardinal Deportivo, dejando el camino libre para Colo Colo y Grêmio.

¿Por qué Rubén Lezcano sería el refuerzo ideal para el ataque de Fernando Ortiz?

Lezcano es un mediapunta o extremo que puede jugar por ambas bandas con preferencia por la derecha, exactamente el perfil que Fernando Ortiz necesita para dar variantes ofensivas tras la lesión de Javier Correa. A sus 22 años llega con hambre de protagonismo y la motivación extra de mantenerse en el radar de la selección paraguaya para el Mundial 2026, lo que garantiza compromiso y rendimiento inmediato.

El factor diferencial que usa el Cacique como argumento ante Grêmio es la Copa Libertadores: Colo Colo compite en el torneo continental esta temporada, mientras que el equipo brasileño no tiene ese escaparate disponible. Para un jugador que necesita visibilidad internacional, ese argumento pesa más que cualquier diferencia económica en las últimas horas de negociación.

¿Hasta cuándo tiene tiempo Colo Colo para cerrar el fichaje de Lezcano?

El plazo límite para inscribir refuerzos en el Campeonato Nacional 2026 vence el jueves 19 de febrero. Pero antes, el directorio de Blanco y Negro debe aprobar su fichaje, y eso podría quedar zanjado este miércoles.