Nicolás Castillo anunció su retiro del fútbol profesional a los 33 años tras meses de inactividad y sin lograr encontrar un nuevo equipo para la temporada 2026. El ex goleador de Universidad Católica, bicampeón en 2016 y héroe de la Copa América ese mismo año con la Selección Chilena, colgará definitivamente los botines después de un 2025 marcado por una salida polémica de los cruzados y un breve paso por Santiago City en la Segunda División profesional.

La confirmación llegó a través del periodista Bruno Sampieri, quien reveló en su canal de YouTube que el delantero no tiene intenciones de continuar su carrera tras no recibir ofertas satisfactorias en el presente mercado de pases. “El Nico no va a jugar más. El otro día le pregunté si va a seguir jugando, pero no, el Nico no va a seguir jugando al fútbol”, afirmó el comunicador cercano a la interna del club de la Franja.

Este cierre pone fin a una trayectoria que en los últimos años se transformó en una verdadera tortura para el jugador, quien debió lidiar con graves complicaciones físicas y una falta de ritmo que lo alejó de la élite. Ahora, el “Nico” parece enfocado en una vida distinta, alejada de las canchas y más cercana a sus hobbies personales.

¿Cuáles son los motivos reales del retiro definitivo de Nicolás Castillo?

El retiro de Nicolás Castillo se debe principalmente a la falta de ofertas competitivas para la temporada 2026 y a las secuelas físicas de sus antiguas lesiones. Tras quedar libre de Universidad Católica en 2024 y tener un paso intrascendente por la Segunda División, el ariete no logró convencer a ningún club de Primera División para un último ciclo.

A esto se suma un desinterés progresivo por la alta competencia, lo que se ha visto reflejado en sus redes sociales, donde el jugador se ha mostrado más interesado en el golf y los viajes que en el entrenamiento de alto rendimiento. A sus 33 años, Castillo entiende que su ciclo en el fútbol profesional ha llegado a un punto de no retorno.

¿Qué títulos y logros deja Nicolás Castillo tras su adiós al profesionalismo?

Nicolás Castillo deja una huella imborrable, especialmente por lo hecho en 2016. Fue el goleador y bicampeón con Universidad Católica en los torneos de Clausura y Apertura de ese año, rompiendo una sequía histórica para el club cruzado. Además, ese mismo año fue parte fundamental de la Selección Chilena que conquistó la Copa América Centenario en Estados Unidos.Su éxito no se limitó a Chile; también tuvo un periplo por el fútbol europeo defendiendo los colores del Benfica de Portugal y del Brujas de Bélgica. En México, brilló con luz propia en Pumas de la UNAM antes de que una trombosis en su pierna, ocurrida mientras jugaba para el América, cambiara para siempre el rumbo de su carrera.