El exentrenador de Coquimbo Unido rompió el silencio tras su bullada partida. El actual DT del Querétaro de México explicó las verdaderas razones de su salida.

Pese a salir campeón con el equipo pirata, no estuvo dispuesto a esperar ofertas de equipos de Santiago. El estratega confesó que la opción internacional lo sedujo de inmediato.

De ser campeón con Coquimbo al desafío en México

El Campeonato Nacional 2025 tuvo un campeón inesperado: Coquimbo Unido, que firmó la campaña más importante de su historia bajo el mando de Esteban “El Chino” González. Hoy, instalado en el Querétaro de México, el técnico explicó en Radio ADN cómo se produjo su salida del cuadro aurinegro.

“Lo primero es que en Coquimbo siempre estuvo la intención de continuar por ambas partes, y eso me tenía muy feliz”, comenzó señalando. Sin embargo, durante la segunda rueda apareció el interés desde México. “Nos contactaron, pero yo les dije que estábamos en una muy buena posición con el equipo y que una vez terminado el torneo podíamos conversar”.

Cuando el título se aseguró con cuatro fechas de anticipación, González habló con la dirigencia y activó la cláusula de salida: “Cuando concretamos el campeonato cuatro fechas antes, hablé con el club y se hizo uso de una cláusula para salir”.

El mensaje del “Chino” González a Santiago

Tras la histórica campaña en el norte, el DT reconoció que su nombre sonó fuerte en el medio local. “Después de una campaña así, había mucho interés de varios equipos, pero yo no iba a esperar a que un equipo de Santiago me llamara”, afirmó con claridad.

Además, explicó por qué la opción internacional lo convenció de inmediato: “Yo estaba muy contento y la opción de ir al extranjero directamente desde Coquimbo me sedujo inmediatamente. No tenía por qué esperar a un equipo después de la campaña que se hizo”.

Incluso sorprendió al restarle dramatismo a no dirigir la Copa Libertadores con los Piratas: “Dirigir Copa Libertadores no me quitaba el sueño”. Y cerró reafirmando su postura profesional: “Uno tiene que estar donde lo quieran y yo no iba a esperar a nadie ni candidatearme. Venir al extranjero pensé que era lo prudente”.

¿Cómo le ha ido a Esteban “Chino” González en Querétaro?

Esteban González ha dirigido 8 partidos oficiales al mando de Querétaro en el Torneo Clausura de la Liga MX. El técnico chileno asumió en diciembre de 2025, semanas después de consagrarse campeón con Coquimbo Unido en la Liga de Primera 2025.

Su debut oficial se produjo en enero y el arranque no fue sencillo. En sus primeros cuatro encuentros no consiguió victorias, evidenciando un proceso de adaptación tanto en lo futbolístico como en el entorno competitivo mexicano. La primera alegría llegó el 7 de febrero de 2026, cuando logró romper la racha negativa inicial.

Desde entonces, el balance refleja un inicio irregular, marcado por dificultades propias del cambio de liga. El propio entrenador ha reconocido diferencias entre el fútbol chileno y el mexicano, señalando que el ritmo y la exigencia competitiva han sido parte del desafío en esta nueva etapa.