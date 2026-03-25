La campaña de Santiago Wanderers en la Libertadores Sub 20 ya tiene efectos concretos. El delantero Christian Silva, una de las figuras del equipo campeón, está siendo seguido por el City Group y Flamengo, dos interesados que podrían activar movimientos en el mercado en el corto plazo.

El atacante fue decisivo en el título conseguido en Ecuador. Cerró el torneo con cuatro goles en cuatro partidos y presencia constante en el área, siendo uno de los nombres más influyentes del plantel.

Desde la dirigencia hay claridad. Reinaldo Sánchez confirmó que todos los jugadores tienen contrato vigente, lo que le permite al club negociar sin presión. Aun así, el contexto cambió tras la exposición internacional.

¿Por qué City Group y Flamengo siguen al delantero de Wanderers?

El City Group ya realizó un seguimiento directo. Según reportes desde Brasil, envió ojeadores a la final del torneo para evaluar al jugador en un escenario de alta exigencia. La proyección apunta a integrarlo dentro de su red de clubes.

En paralelo, La Estrella de Valparaíso informó que el Flamengo también inició sondeos. Desde Valparaíso reconocen consultas por el delantero, aunque todavía no se traduce en una oferta formal.

Wanderers fija postura y espera ofertas por Silva

En el equipo caturro no se quieren apurar. El club entiende que el valor del jugador está en alza y espera que el mercado se active con propuestas concretas. Silva tiene contrato hasta 2028 y una cláusula cercana a los 10 millones de euros, cifra que refleja su proyección tras el torneo.

Si el interés avanza a ofertas formales, Wanderers deberá enfrentar una negociación relevante. Y el delantero, con 18 años, ya empieza a estar en el centro de una decisión que puede marcar su salida al extranjero.