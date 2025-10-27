La Primera B 2025 entra en su fase decisiva con todo por definir. Tras 29 jornadas, Deportes Copiapó y Universidad de Concepción llegan igualados en la cima con 52 puntos y se medirán en la última fecha por el ascenso directo. El torneo del Ascenso chileno, que comenzó el 21 de febrero, finalizará el 2 de noviembre, cuando se conozca al nuevo campeón y los clasificados a la Liguilla por el segundo cupo a Primera División.

⚽ ¿Qué equipos participan en la Primera B 2025?

El campeonato reúne a 16 clubes que pelean por regresar o mantenerse en el fútbol de honor:

Cobreloa, Curicó Unido, Deportes Antofagasta, Deportes Concepción, Deportes Copiapó, Deportes Recoleta, Deportes Santa Cruz, Deportes Temuco, Magallanes, Rangers, San Luis de Quillota, San Marcos de Arica, Santiago Wanderers, Unión San Felipe, Universidad de Concepción y Santiago Morning.

Entre los destacados están Cobreloa y Copiapó, que descendieron el año pasado, además del retorno oficial de Deportes Concepción, ratificado por la ANFP tras semanas de incertidumbre administrativa.

🏟️ ¿Cómo es el formato de la Primera B?

La Primera B 2025 se disputa bajo el sistema de todos contra todos, en dos ruedas de 15 fechas, totalizando 30 jornadas.

Cada equipo juega 15 partidos como local y 15 como visitante.

📊 Sistema de puntuación:

3 puntos por triunfo

1 punto por empate

0 puntos por derrota

📌 Criterios de desempate:

Diferencia de goles Mayor cantidad de partidos ganados Goles convertidos Goles de visita Menor cantidad de tarjetas rojas Menor cantidad de tarjetas amarillas Sorteo (si persiste la igualdad)

🏆 ¿Cómo se define el campeón y los ascensos en la Primera B?

El equipo que finalice primero en la tabla será campeón y ascenderá directamente a la Primera División 2026.

El segundo ascenso se definirá mediante la Liguilla de Ascenso, disputada entre el subcampeón y los clubes que terminen entre el 3.º y 8.º lugar.

En esta instancia, los equipos se enfrentarán en duelos de ida y vuelta, con ventaja de localía para los mejor ubicados. Los dos ganadores de las semifinales se medirán en una final, y el vencedor obtendrá el segundo boleto a Primera.

⚠️ ¿Qué equipo desciende a Segunda División Profesional?

El último de la tabla descenderá directamente a la Segunda División Profesional.

A falta de una fecha, Santiago Morning se mantiene en la parte baja con 26 puntos y es el principal candidato al descenso, aunque aún depende de otros resultados para salvarse.

📅 Calendario del campeonato y última fecha del Ascenso

La ANFP programó el cierre de la temporada con partidos simultáneos el domingo 2 de noviembre, aunque el foco estará puesto en Copiapó vs Universidad de Concepción, duelo que definirá el título del Ascenso 2025.

📅 Última jornada (Fecha 30):

Viernes 31/10: Temuco vs Recoleta – 15:00

Viernes 31/10: Concepción vs San Felipe – 17:30

Viernes 31/10: San Marcos vs Rangers – 19:30

Sábado 1/11: Copiapó vs Universidad de Concepción – 16:00 🔥

Sábado 1/11: S. Wanderers vs Magallanes – 19:00

Domingo 2/11: Curicó Unido vs Cobreloa – 15:00

Domingo 2/11: S. Morning vs San Luis – 15:00

Domingo 2/11: Antofagasta vs Santa Cruz – 15:00

📊 Tabla de posiciones de la Primera B HOY

Pos Club PJ Pts DG 1️⃣ Copiapó 29 52 +21 2️⃣ U. de Concepción 29 52 +12 3️⃣ Cobreloa 29 47 0 4️⃣ San Marcos 29 45 +1 5️⃣ Rangers 29 43 +3 6️⃣ S. Wanderers 29 41 +5 7️⃣ Antofagasta 29 40 +9 8️⃣ Concepción 29 40 +3 9️⃣ San Luis 29 39 -2 🔻 Santiago Morning 29 26 -12

