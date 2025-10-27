 

La Primera B 2025 llega a su última jornada con una definición de infarto. Deportes Copiapó y U de Concepción igualan en la cima con 52 puntos, después de una fecha 29 que dejó suspenso absoluto en la lucha por el ascenso directo. El “León de Atacama” empató 0-0 ante San Luis en Quillota, mientras que el Campanil se impuso 3-2 sobre Deportes Temuco en el Ester Roa Rebolledo, resultado que volvió a emparejar la tabla en lo más alto del campeonato.

Con todo en juego, la gran final del ascenso se disputará el próximo sábado a las 16:00 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, donde Copiapó recibirá a Universidad de Concepción. El que gane será campeón y asegurará su regreso a la máxima categoría, mientras que el perdedor deberá conformarse con la liguilla. El duelo promete ser uno de los partidos más emocionantes del año en el fútbol chileno.

¿Quién lidera la tabla de posiciones de la Primera B 2025?

A falta de una fecha, Copiapó y Universidad de Concepción comparten el liderato con 52 puntos, pero el “León de Atacama” tiene mejor diferencia de gol (+21). Todo se definirá el próximo fin de semana, cuando ambos se enfrenten en un duelo decisivo en el norte.

Así marcha la tabla tras la Fecha 29 de la Primera B:

PosClubPJPtsDG
1️⃣Copiapó2952+21
2️⃣U. de Concepción2952+12
3️⃣Cobreloa29470
4️⃣San Marcos2945+1
5️⃣Rangers2943+3
6️⃣S. Wanderers2941+5
7️⃣Antofagasta2940+9
8️⃣Concepción2940+3
9️⃣San Luis2939-2
🔻Santiago Morning2926-12

👉 Dato clave: si Copiapó gana su partido ante la UdeC, será campeón y ascenderá directamente a Primera División. Si empatan, el título se definirá por diferencia de goles.

🏆 ¿Qué equipos clasifican a la liguilla de ascenso 2025?

Los clubes que terminen entre el 2° y el 8° lugar jugarán la Liguilla de Ascenso, que definirá el segundo cupo a Primera División.

Así estarían clasificando hasta ahora:
U. de Concepción, Cobreloa, San Marcos, Rangers, S. Wanderers, Antofagasta y Concepción.
San Luis todavía sueña con entrar si logra un triunfo y se dan otros resultados.

📌 Formato:

  • Primera ronda: 3° vs 8°, 4° vs 7° y 5° vs 6° (ida y vuelta).
  • Se suma luego el 2° lugar.
  • El ganador de la final sube a Primera.

⚠️ ¿Quién puede descender a Segunda División Profesional?

El último de la tabla, Santiago Morning (26 pts), se mantiene en zona de descenso directo. El “Chaguito” está obligado a ganar en la última fecha y esperar una derrota de Temuco o Unión San Felipe para salvarse, aunque la resta de puntos del TAS sigue siendo un factor clave.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega la última fecha de la Primera B?

Fecha 30 – Programación completa:

📅 Viernes 31 de octubre

  • 15:00 | Temuco vs Recoleta
  • 17:30 | Concepción vs San Felipe
  • 19:30 | San Marcos vs Rangers

📅 Sábado 1 de noviembre

  • 16:00 | Copiapó vs U. de Concepción 🔥 (partido por el título)
  • 19:00 | S. Wanderers vs Magallanes

📅 Domingo 2 de noviembre

  • 15:00 | Curicó Unido vs Cobreloa
  • 15:00 | S. Morning vs San Luis
  • 15:00 | Antofagasta vs Santa Cruz

📊 Tabla de posiciones en vivo – Primera B 2025

