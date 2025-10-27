La Primera B 2025 llega a su última jornada con una definición de infarto. Deportes Copiapó y U de Concepción igualan en la cima con 52 puntos, después de una fecha 29 que dejó suspenso absoluto en la lucha por el ascenso directo. El “León de Atacama” empató 0-0 ante San Luis en Quillota, mientras que el Campanil se impuso 3-2 sobre Deportes Temuco en el Ester Roa Rebolledo, resultado que volvió a emparejar la tabla en lo más alto del campeonato.
Con todo en juego, la gran final del ascenso se disputará el próximo sábado a las 16:00 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, donde Copiapó recibirá a Universidad de Concepción. El que gane será campeón y asegurará su regreso a la máxima categoría, mientras que el perdedor deberá conformarse con la liguilla. El duelo promete ser uno de los partidos más emocionantes del año en el fútbol chileno.
⚽ ¿Quién lidera la tabla de posiciones de la Primera B 2025?
A falta de una fecha, Copiapó y Universidad de Concepción comparten el liderato con 52 puntos, pero el “León de Atacama” tiene mejor diferencia de gol (+21). Todo se definirá el próximo fin de semana, cuando ambos se enfrenten en un duelo decisivo en el norte.
Así marcha la tabla tras la Fecha 29 de la Primera B:
👉 Dato clave: si Copiapó gana su partido ante la UdeC, será campeón y ascenderá directamente a Primera División. Si empatan, el título se definirá por diferencia de goles.
🏆 ¿Qué equipos clasifican a la liguilla de ascenso 2025?
Los clubes que terminen entre el 2° y el 8° lugar jugarán la Liguilla de Ascenso, que definirá el segundo cupo a Primera División.
Así estarían clasificando hasta ahora:
U. de Concepción, Cobreloa, San Marcos, Rangers, S. Wanderers, Antofagasta y Concepción.
San Luis todavía sueña con entrar si logra un triunfo y se dan otros resultados.
📌 Formato:
- Primera ronda: 3° vs 8°, 4° vs 7° y 5° vs 6° (ida y vuelta).
- Se suma luego el 2° lugar.
- El ganador de la final sube a Primera.
⚠️ ¿Quién puede descender a Segunda División Profesional?
El último de la tabla, Santiago Morning (26 pts), se mantiene en zona de descenso directo. El “Chaguito” está obligado a ganar en la última fecha y esperar una derrota de Temuco o Unión San Felipe para salvarse, aunque la resta de puntos del TAS sigue siendo un factor clave.
📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega la última fecha de la Primera B?
Fecha 30 – Programación completa:
📅 Viernes 31 de octubre
- 15:00 | Temuco vs Recoleta
- 17:30 | Concepción vs San Felipe
- 19:30 | San Marcos vs Rangers
📅 Sábado 1 de noviembre
- 16:00 | Copiapó vs U. de Concepción 🔥 (partido por el título)
- 19:00 | S. Wanderers vs Magallanes
📅 Domingo 2 de noviembre
- 15:00 | Curicó Unido vs Cobreloa
- 15:00 | S. Morning vs San Luis
- 15:00 | Antofagasta vs Santa Cruz
📊 Tabla de posiciones en vivo – Primera B 2025
|Ranking – Primera B – 2025/2025
|#
|Team
|Pts
|P
|W
|D
|L
|Diff
|GF
|GA
|
1
|Deportes Copiapo
|52
|29
|14
|10
|5
|21
|38
|17
|
2
|Universidad de Concepcion
|52
|29
|16
|4
|9
|12
|38
|26
|
3
|Cobreloa
|47
|29
|13
|8
|8
|0
|42
|42
|
4
|San Marcos
|45
|29
|13
|6
|10
|1
|36
|35
|
5
|Rangers
|43
|29
|10
|13
|6
|3
|35
|32
|
6
|Santiago Wanderers
|41
|29
|10
|11
|8
|5
|40
|35
|
7
|Antofagasta
|40
|29
|10
|10
|9
|9
|41
|32
|
8
|Deportes Concepcion
|40
|29
|11
|7
|11
|3
|40
|37
|
9
|San Luis
|39
|29
|9
|12
|8
|-2
|30
|32
|
10
|Deportes Recoleta
|35
|29
|8
|11
|10
|-6
|28
|34
|
11
|Santiago Morning
|35
|29
|9
|8
|12
|-12
|24
|36
|
12
|Magallanes
|32
|29
|8
|8
|13
|-6
|26
|32
|
13
|Curico Unido
|31
|29
|7
|10
|12
|-5
|32
|37
|
14
|Deportes Santa Cruz
|31
|29
|7
|10
|12
|-8
|29
|37
|
15
|Union San Felipe
|30
|29
|8
|6
|15
|-7
|29
|36
|
16
|Deportes Temuco
|30
|29
|6
|12
|11
|-8
|31
|39