La Primera B 2025 llega a su última jornada con una definición de infarto. Deportes Copiapó y U de Concepción igualan en la cima con 52 puntos, después de una fecha 29 que dejó suspenso absoluto en la lucha por el ascenso directo. El “León de Atacama” empató 0-0 ante San Luis en Quillota, mientras que el Campanil se impuso 3-2 sobre Deportes Temuco en el Ester Roa Rebolledo, resultado que volvió a emparejar la tabla en lo más alto del campeonato.

Con todo en juego, la gran final del ascenso se disputará el próximo sábado a las 16:00 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, donde Copiapó recibirá a Universidad de Concepción. El que gane será campeón y asegurará su regreso a la máxima categoría, mientras que el perdedor deberá conformarse con la liguilla. El duelo promete ser uno de los partidos más emocionantes del año en el fútbol chileno.

⚽ ¿Quién lidera la tabla de posiciones de la Primera B 2025?

A falta de una fecha, Copiapó y Universidad de Concepción comparten el liderato con 52 puntos, pero el “León de Atacama” tiene mejor diferencia de gol (+21). Todo se definirá el próximo fin de semana, cuando ambos se enfrenten en un duelo decisivo en el norte.

Así marcha la tabla tras la Fecha 29 de la Primera B:

Pos Club PJ Pts DG 1️⃣ Copiapó 29 52 +21 2️⃣ U. de Concepción 29 52 +12 3️⃣ Cobreloa 29 47 0 4️⃣ San Marcos 29 45 +1 5️⃣ Rangers 29 43 +3 6️⃣ S. Wanderers 29 41 +5 7️⃣ Antofagasta 29 40 +9 8️⃣ Concepción 29 40 +3 9️⃣ San Luis 29 39 -2 🔻 Santiago Morning 29 26 -12

👉 Dato clave: si Copiapó gana su partido ante la UdeC, será campeón y ascenderá directamente a Primera División. Si empatan, el título se definirá por diferencia de goles.

🏆 ¿Qué equipos clasifican a la liguilla de ascenso 2025?

Los clubes que terminen entre el 2° y el 8° lugar jugarán la Liguilla de Ascenso, que definirá el segundo cupo a Primera División.

Así estarían clasificando hasta ahora:

U. de Concepción, Cobreloa, San Marcos, Rangers, S. Wanderers, Antofagasta y Concepción.

San Luis todavía sueña con entrar si logra un triunfo y se dan otros resultados.

📌 Formato:

Primera ronda: 3° vs 8°, 4° vs 7° y 5° vs 6° (ida y vuelta).

Se suma luego el 2° lugar.

El ganador de la final sube a Primera.

⚠️ ¿Quién puede descender a Segunda División Profesional?

El último de la tabla, Santiago Morning (26 pts), se mantiene en zona de descenso directo. El “Chaguito” está obligado a ganar en la última fecha y esperar una derrota de Temuco o Unión San Felipe para salvarse, aunque la resta de puntos del TAS sigue siendo un factor clave.

📅 ¿Cuándo y a qué hora se juega la última fecha de la Primera B?

Fecha 30 – Programación completa:

📅 Viernes 31 de octubre

15:00 | Temuco vs Recoleta

17:30 | Concepción vs San Felipe

19:30 | San Marcos vs Rangers

📅 Sábado 1 de noviembre

16:00 | Copiapó vs U. de Concepción 🔥 (partido por el título)

🔥 (partido por el título) 19:00 | S. Wanderers vs Magallanes

📅 Domingo 2 de noviembre

15:00 | Curicó Unido vs Cobreloa

15:00 | S. Morning vs San Luis

15:00 | Antofagasta vs Santa Cruz

