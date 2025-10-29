Importante es el giro que dio la Primera B de cara a su última fecha en la lucha por el ansiado ascenso directo y el título de campeón, ya que si hasta inicios de esta semana solo UdeC y Deportes Copiapó optaban al premio mayor, en las últimas horas se sumó Cobreloa a la discusión.

El elenco calameño se vio beneficiado con la suma de tres puntos en su lugar en la tabla de posiciones debido al castigo del Tribunal de Disciplina de la ANFP a Santiago Morning por el “caso Paredes”, escenario que le abrió una abanico de posibilidades a los de César Bravo en la disputa por quedarse el cetro del campeonato del ascenso.

⚽ Las fórmulas de Cobreloa para arrebatarle el título de la Primera B a UdeC y Copiapó

Gracias al fallo del Tribunal contra el Morning, Cobreloa mejoró su situación en la tabla de posiciones al quedar con 50 puntos en el tercer lugar, a solo dos unidades de distancia del conjunto penquista y el León de Atacama, ambos con 52 positivos en la cima de la clasificación.

El hecho es que Copiapó recibe precisamente a la UdeC este sábado, por lo que Cobreloa debe esperar una igualdad en dicho compromiso y verse en la obligación de ganar en su visita a Curicó Unido para provocar un triple empate de 53 puntos con los ya mencionados líderes de la competición.

De darse esos resultados y existir el triple empate entra en juego el ítem de la diferencia de gol para dirimir a los dos elencos que jugarían una final única, escenario en el que Copiapó (+21) y UdeC (+12) se encuentran mejor posicionados que la escuadra Naranja, que con el triunfo de 3-0 que se le otorgó por secretaría ante el Morning quedó con una diferencia de +6, por lo que si quiere desplazar al menos a los penquistas en esa posibilidad de ir a un partido definitorio debiese sacar ventajas de 7-0, 8-1 y así sucesivamente en su duelo ante los torteros.

Cobreloa debe golear a Curicó para soñar con el ascenso directo

📋 Así está el podio de la tabla de la Primera B con Copiapó, UdeC y Cobreloa

Copiapó – 52 puntos (+21) U de Concepción – 52 puntos (+12) Cobreloa – 50 puntos (+6)

* Si hay triple empate en la cima de la Primera B, los dos equipos con mejor diferencia de gol van al partido de definición, por lo que Cobreloa debe empezar por ganar por 7 goles en la última fecha, si es que quiere soñar por un cupo directo a Primera División, sin pasar por la liguilla.

📆 ¿Cuándo juegan Cobreloa, Copiapó y UdeC en la última fecha de la Primera B?

Copiapó y UdeC se enfrentarán este sábado 1 de noviembre en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, desde las 16:00 horas de nuestro país.

En tanto Cobreloa visitará a Curicó en La Granja el domingo 2 de noviembre, desde las 15:00 horas de Chile.