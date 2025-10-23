La definición de la Primera B 2025 promete ser una de las más dramáticas de la historia reciente del fútbol chileno. Con solo dos fechas por disputarse, la batalla por el ascenso directo, los siete cupos a liguilla y la permanencia en la categoría tiene a 14 de los 16 equipos con algo que jugar.

Por estas razones, acudimos a las matemáticas y le pedimos ayuda a la IA Perplexity para procesar datos y hacer más de 1000 simulaciones para tener el mejor pronóstico posible de la fecha 29 de la Primera B.

Derechamente, lo queremos es responder a la gran pregunta ¿quién será el campeón? Lo que esperábamos era el drama que anticipa la Inteligencia Artificial en el desenlace de la liga de ascenso.

🏆 Habrá una “final” para definir al campeón de Primera B

Deportes Copiapó llega a la recta final como líder con 51 puntos tras 28 fechas, seguido de cerca por U de Concepción con 49 unidades. Sin embargo, las matemáticas de nuestro modelo predictivo muestran que el “León de Atacama” solo tiene 19.9% de probabilidades de conquistar el título, mientras que los penquistas cuentan con 12.3% de chances.

En nuestra proyección, Copiapó tiene la primera opción de ser campeón de Primera B, pero eso no pasaría en este fin de semana. El resultado más probable para los de Atacama es un empate con San Luis en esta fecha.

El premio mayor llegaría la próxima semana al recibir a Universidad de Concepción en la última fecha, donde, pese a la localía, Deportes Copiapó solo tiene 55.8% de chances de victoria, según el modelo predictivo.

Por su parte, el Campanil debe vencer a Temuco en casa (54.2% de probabilidad de hacerlo) y luego ganar o empatar en Copiapó para forzar definiciones.

Entonces, según nuestro modelo predictivo, el título de la Primera B se definirá el próximo 1 de noviembre en el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

🔥 La Liguilla de Primera B está en llamas y aún no empieza

La batalla por clasificar entre los puestos 2° al 8° está al rojo vivo, con ocho equipos registrando probabilidades superiores al 47% de alcanzar la liguilla de ascenso. Cobreloa lidera esta tabla, seguido por equipos que presentan números prácticamente idénticos:

Cobreloa: 57.6%

Deportes Antofagasta: 53.2%

Santiago Wanderers: 53.4%

Deportes Concepción: 52.6%

San Marcos de Arica: 51.8%

Universidad de Concepción: 51.6%

El último cupo está en disputa brutal entre Deportes Copiapó (49.4% si no es campeón), Rangers (47.0%) y San Luis (42.2%).

La fecha 29 de la Primera B incluye enfrentamientos directos que pueden definir estas posiciones: Cobreloa vs Wanderers y Rangers vs Deportes Concepción son los duelos clave.

📉 Santiago Morning podría salir de la Primera B

La zona baja presenta seis equipos con probabilidades significativas de perder la categoría, encabezados por Santiago Morning que registra 25.8% de probabilidades de descenso. Los Microbuseros son colistas con apenas 26 puntos, pero mantienen esperanzas en un fallo favorable del TAS que podría restituirles 9 puntos descontados administrativamente. Si recupera esas unidades, el Morning subiría a 35 puntos y saldría prácticamente del peligro.

Deportes Santa Cruz (20.5%) y Unión San Felipe (18.0%) completan el trío más comprometido. San Felipe tiene un calendario complejo que incluye recibir a Santiago Morning, otra de las finales de la B en esta temporada.

Deportes Temuco (17.9%), Curicó Unido (17.8%) y Magallanes (16.1%) conforman el grupo de equipos que pueden salvarse con una victoria o depender de resultados ajenos. El fixture Primera B 2025 de estas dos fechas finales los enfrenta en duelos directos que valen la permanencia.

🔮Pronóstico de la fecha 29 de la Primera B

Las simulaciones que hicimos usando nuestro modelo y la IA Perplexity proyectan los siguientes resultados:

San Luis vs Copiapó: 39.4% empate

U de Concepción vs Temuco: 54.2% gana el Campanil

Unión San Felipe vs Santiago Morning: 54.9% gana los de Aconcagua

Santa Cruz vs San Marcos: 45.4% gana el local

Recoleta vs Curicó Unido: 51.3% ganan los Textiles

Magallanes vs Antofagasta: 52.8% gana el Manojito de Claveles

Cobreloa va Santiago Wanderers: 55.4% ganan los Mineros

Rangers vs Deportes Concepción: 47.8% triunfo piducano

