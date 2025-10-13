El fútbol chileno podría vivir un giro impensado desde los escritorios. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) analiza una apelación presentada por un club de la Primera B que busca recuperar nueve puntos perdidos por sanciones financieras, en un caso que podría alterar toda la competencia.

De confirmarse el fallo favorable, la tabla de posiciones sufriría un vuelco total: los equipos en zona baja podrían respirar, otros caer al fondo, y hasta la definición del ascenso podría verse afectada.

⚖️ ¿Por qué Santiago Morning llevó su caso hasta el TAS?

El equipo afectado es Santiago Morning, histórico cuadro bohemio de la Primera B. El club apeló ante el TAS luego de que el Tribunal de Disciplina de la ANFP lo sancionara con la pérdida de nueve puntos por incumplimientos financieros cometidos durante la temporada 2024.

El “Chago” argumenta que la sanción fue excesiva e injusta, ya que —según su versión— no se consideraron los acuerdos económicos alcanzados con el plantel ni los pagos regularizados antes del inicio del torneo. La defensa sostiene que se vulneraron los principios de proporcionalidad y equidad deportiva que rigen la normativa FIFA.

El TAS, con sede en Lausana (Suiza), revisa la documentación enviada por el club y podría ordenar la devolución inmediata de los nueve puntos, lo que generaría un efecto dominó en toda la clasificación.

💣 ¿Qué pasaría con la tabla si el TAS falla a favor de Santiago Morning?

El impacto sería enorme. Con los puntos devueltos, Santiago Morning pasaría de 23 a 32 unidades, saliendo de la zona de descenso directo y dejando en riesgo a Santa Cruz, San Felipe y Curicó Unido.

Un eventual fallo favorable no solo modificaría la parte baja de la tabla, sino que también podría redefinir la lucha por la liguilla de ascenso, ya que el cuadro microbusero quedaría a pocos pasos de la mitad de la clasificación.

📊 Revisa aquí la tabla actualizada de la Primera B 2025

Pos. Club PJ G E P DG Pts Últimos 5 1 Univ. Concepción 27 15 4 8 +14 49 🟢🟢🟡🟢🟢 2 Copiapó 27 13 9 5 +19 48 🟢🟡🟡🟢🟢 3 Cobreloa 27 12 8 7 +1 44 🟡🔴🟢🟢🟢 4 San Marcos 27 12 6 9 +1 42 🟡🟡🟢🟡🔴 5 S. Wanderers 27 10 11 6 +8 41 🟡🔴🟡🟡🟡 6 Concepción 27 11 6 10 +4 39 🟢🟢🔴🟢🟡 7 Antofagasta 26 9 10 7 +8 37 🟢🟡🟢🟡🔴 8 San Luis 26 9 9 8 −2 36 🟡🟡🟢🟢🟡 9 Rangers 26 7 13 6 0 34 🟡🟡🔴🟢🟡 10 Recoleta 26 8 9 9 −5 33 🟡🔴🟡🔴🔴 11 Magallanes 27 7 8 12 −5 29 🟢🟢🟢🔴🔴 12 Temuco 27 6 11 10 −7 29 🟡🟡🔴🟡🔴 13 Curicó Unido 27 6 9 12 −6 27 🟡🔴🔴🟢🔴 14 Unión San Felipe 27 7 6 14 −8 27 🔴🟢🔴🔴🟡 15 Santa Cruz 27 6 9 12 −9 27 🔴🔴🟡🔴🟡 16 Santiago Morning 27 8 8 11 −13 23 🔴🔴🟡🟡🟢

🕰️ ¿Cuándo se conocerá el fallo del TAS sobre Santiago Morning?

De acuerdo con información de TNT Sports, el dictamen final se conocería antes del 31 de octubre. La decisión será definitiva e inapelable dentro del marco FIFA, lo que obligará a la ANFP a aplicar los cambios de inmediato en caso de un resultado favorable.

El escenario mantiene expectantes a dirigentes, técnicos y jugadores, conscientes de que un simple movimiento administrativo podría cambiar la historia de la temporada.

📍 ¿Cómo está hoy la tabla de posiciones de la Primera B 2025?

Líderes: Universidad de Concepción (49 pts), Copiapó (48) y Cobreloa (44).

Universidad de Concepción (49 pts), Copiapó (48) y Cobreloa (44). Zona baja: Santa Cruz (27), San Felipe (27) y Santiago Morning (23).

La diferencia es corta, pero un eventual fallo del TAS podría reordenar por completo el tablero del Ascenso 2025. Sigue todos los detalles del caso en Al Aire Libre.