Recoleta y Curicó Unido se miden este sábado 25 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Municipal Leonel Sánchez por la Fecha 29 de la Primera B. El compromiso será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Los recoletanos están décimos con 34 unidades, a 6 puntos de la zona de liguilla de ascenso por lo que es muy difícil que lleguen a esa instancia. Del descenso ya están salvados, debido a que están 8 unidades sobre esa zona.

Los curicanos, en tanto, están 4 puntos sobre el puesto de descenso, aunque si Santiago Morning gana en el TAS y le devuelven sus 9 puntos, los Torteros estarán solo a 3 unidades de la zona roja.

⏰ Recoleta vs Curicó en vivo por la Primera B 2025: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 29
Deportes Recoleta
25/10/2025 12:30
Sin Comenzar
Curicó Unido
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
CUR 1 – 1 DEP 14/06/2025
CUR 1 – 0 DEP 05/08/2024
CUR 1 – 2 DEP 23/03/2024

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Curicó?

El duelo de Recoleta vs Curicó Unido se juega este sábado 25 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García

  • 🗓 Fecha: Sábado 25 de octubre
  • 🕣 Hora: 12:30 horas
  • 🏟 Estadio: Municipal de Recoleta Leonel Sánchez

📺 ¿Dónde ver en vivo Recoleta vs Curicó?

  • 📺 TV: TNT Sports Premium.
  • 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Recoleta vs Curicó

  • Árbitro: Mathías Riquelme
  • 1er asistente: Wladimir Muñoz
  • 2do asistente: Gabriel Ureta
  • 4to árbitro: José Miguel Oses

🔵 El XI de Recoleta vs Curicó por la Primera B 2025

  • Oncena probable: Jaime Vargas; Daniel Viveros, Alberto Hernández, Christian Cepeda y Felipe Alvarado; Gonzalo Espinoza, Federico Martín, Mikel Arguinarena y Cristóbal Marín; Germán Estigarribia y David Salazar. DT: Luis Landeros.

🔵 El XI de Curicó vs Recoleta por la Primera B 2025

  • Oncena probable: Hernán Muñoz; Claudio Meneses, Henry Sanhueza, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Carlos Herrera, Diego Rojas, Hans Ibarra; Cristián Bustamante, Joaquín González, Nicolás Fernández. DT: Damián Muñoz.

