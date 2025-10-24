Recoleta y Curicó Unido se miden este sábado 25 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Municipal Leonel Sánchez por la Fecha 29 de la Primera B. El compromiso será transmitido por TNT Sports y HBO Max.

Los recoletanos están décimos con 34 unidades, a 6 puntos de la zona de liguilla de ascenso por lo que es muy difícil que lleguen a esa instancia. Del descenso ya están salvados, debido a que están 8 unidades sobre esa zona.

Los curicanos, en tanto, están 4 puntos sobre el puesto de descenso, aunque si Santiago Morning gana en el TAS y le devuelven sus 9 puntos, los Torteros estarán solo a 3 unidades de la zona roja.

⏰ Recoleta vs Curicó en vivo por la Primera B 2025: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 29 Deportes Recoleta Sin Comenzar Curicó Unido Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos CUR 1 – 1 DEP 14/06/2025 CUR 1 – 0 DEP 05/08/2024 CUR 1 – 2 DEP 23/03/2024

🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Recoleta vs Curicó?

El duelo de Recoleta vs Curicó Unido se juega este sábado 25 de octubre a las 12:30 horas en el estadio Municipal Joaquín Muñoz García

🗓 Fecha: Sábado 25 de octubre

🕣 Hora: 12:30 horas

🏟 Estadio: Municipal de Recoleta Leonel Sánchez

📺 ¿Dónde ver en vivo Recoleta vs Curicó?

📺 TV: TNT Sports Premium.

💻 Streaming: TNT Sports en Max.

🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Recoleta vs Curicó

Árbitro: Mathías Riquelme

1er asistente: Wladimir Muñoz

2do asistente: Gabriel Ureta

4to árbitro: José Miguel Oses

🔵 El XI de Recoleta vs Curicó por la Primera B 2025

Oncena probable: Jaime Vargas; Daniel Viveros, Alberto Hernández, Christian Cepeda y Felipe Alvarado; Gonzalo Espinoza, Federico Martín, Mikel Arguinarena y Cristóbal Marín; Germán Estigarribia y David Salazar. DT: Luis Landeros.

🔵 El XI de Curicó vs Recoleta por la Primera B 2025

Oncena probable: Hernán Muñoz; Claudio Meneses, Henry Sanhueza, Ronald de la Fuente; Braulio Guisolfo, Carlos Herrera, Diego Rojas, Hans Ibarra; Cristián Bustamante, Joaquín González, Nicolás Fernández. DT: Damián Muñoz.

📲 Para seguir en detalle la recta final de la Primera B debes mantenerte conectado con el canal de Google Discover de Al Aire Libre.