El mercado de pases del ascenso sigue dando sorpresas y esta vez fue un club de la zona sur el que dio el golpe de autoridad. La dirigencia oficializó la llegada de un experimentado defensor central con doble nacionalidad, quien arriba desde el fútbol peruano para blindar la última línea.

Con este movimiento internacional, el conjunto de región del Maule alcanza las 10 incorporaciones para la temporada 2026, dejando en claro que están armando un plantel estelar para pelear el retorno a la división de honor.

🇦🇷🇮🇹¿Quién es Rodrigo Colombo y de dónde viene?

La expectación se despeja y el club que rompe el mercado es Curicó Unido. La nueva incorporación en “La Granja” es Rodrigo Colombo, defensa central de 33 años con nacionalidad argentino-italiana y una extensa trayectoria en el fútbol sudamericano, perfil que la gerencia técnica buscaba para liderar la zaga.

El zaguero llega proveniente de la Primera División de Perú, tras su último paso por Sport Boys. En su carrera defendió camisetas como Atlético Rafaela, Independiente Rivadavia y Atlanta en Argentina, además de pasos internacionales por Sport Huancayo (Perú) y Universitario de Sucre (Bolivia). Fortaleza, altura y liderazgo es como lo presenta el club dirigido por Damián Muñoz vía Instagram.

¡Bienvenido al Curi, 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐨 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐨!



El defensor central argentino-italiano se suma al plantel de Curicó Unido como nuevo refuerzo para la temporada 2026. Con 33 años, Colombo llega desde el Sports Boys de la Primera División del fútbol peruano. pic.twitter.com/GjhS9RxLEb — #Elclubdesugente⚪🔴 (@curicounidocdp) January 20, 2026

📝 ¿Cuáles son los 10 refuerzos de Curicó Unido para el 2026?

Con la llegada de Colombo, Curicó Unido prácticamente armó un equipo nuevo para afrontar la liga de Ascenso. La dirigencia albirroja se movió rápido y aseguró variantes en todas las líneas.

Listado oficial de refuerzos:

Arquero: Damián Tello

Damián Tello Defensas: Cristopher Medina, Gabriel Sarria, Rodrigo Colombo

Cristopher Medina, Gabriel Sarria, Rodrigo Colombo Mediocampistas: Joaquín Romo, Enzo Ormeño, Javier Retamales

Joaquín Romo, Enzo Ormeño, Javier Retamales Delanteros: Benjamín Inostroza, Roberto Riveros, Leandro Benegas

El “Curi” no esconde su ambición y apunta a ser protagonista desde el arranque del campeonato para poder lograr el anelado ascenso a Primera División.