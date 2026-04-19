Antofagasta y Copiapó este domingo por la Fecha 8 de la Primera B 2026 en el estadio Calvo y Bascuñán, con dos elencos que quieren acercarse a los primeros puestos de la tabla de posiciones.

Los Pumas están en la sexta ubicación con 11 unidades, a cuatro del líder Cobreloa, mientras que el León de Atacama está noveno con nueve unidades, muy cerca de su rival en el escalafón del certamen.

¿Quién transmite Antofagasta vs Copiapó por la Primera B 2026?

Para ver el duelo de Antofagasta vs Copiapó debes ingresar a la señal de TNT Sports o TNT Sports en HBO Max en streaming.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Copiapó por la Primera B 2026?

Antofagasta y Copiapó se miden este domingo 19 de abril a las 15:30 horas en el estadio Calvo y Bascuñán por la Fecha 8 de la Primera B 2026.

Fecha: Domingo 19 de abril

Hora: 15:30 horas

Estadio: Calvo y Bascuñán, Antofagasta

Árbitros de Santa Cruz vs San Felipe

Árbitro: Francisco Gaggero

1er asistente: Mario Lagos

2do asistente: Sebastián Castro

4to árbitro: Fabián Reyes

¿Cómo llegan Antofagasta y Copiapó?

Antofagasta viene de un frenético empate 3-3 con Deportes Temuco en la Región de la Araucanía. Se trata de un elenco muy efectivo, que ha anotdo nueve goles en los últimos tres partidos, y ha perdido solo uno de los cinco recientes, en un buen campaña hasta el momento en la Primera B 2026.

Copiapó cayó en su último duelo por 4-2 ante Recoleta y ha ganado uno de los últimos cinco, en un desempeño irregular a lo largo de este 2026, lo que contrasta con el buen rendimiento del año psado que lo tuvo muy cerca de ascender a Primera División.

Formaciones de Antofagasta y Copiapó

Formación de Antofagasta

Fernando Hurtado; Mathías Suárez, Bastián Tapia, Cristian Diaz, Alex Ibacache; Rodrigo Astorga, Adrian Cuadra, Sebastian Leyton; Christian Bravo, Brayan Hurtado y José Monreal. DT: Luis Marcoleta.

Formación de Copiapó

Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Fabián Torres, Claudio Zamorano, Carlos Ross, Axl Ríos, Iván Ledezma, Jhon Santander, Marcelo Filla, Maximiliano Rojas y Manuel López. DT: Héctor Almandoz.