La temporada de la Primera B 2025 también va entrando en una decisiva recta y este sábado, por la Fecha 24 del torneo, Deportes Copiapó lamentó un empate con sabor a derrota de 2-2 en su visita a Temuco, resultado que enreda al elenco del León de Atacama en la lucha por el ascenso a la categoría de honor del fútbol chileno.

Y es que con la igualdad en el Germán Becker, Copiapó desaprovechó asaltar el liderato del ascenso y se quedó como escolta con 41 puntos, a solo uno por debajo de Universidad de Concepción. Mientras tanto, el Pije tampoco sonrió con el resultado final en su cancha, ya que se estancó en el decimoprimer lugar con 28 unidades, fuera de la zona de liguilla.

⚽ Los goles de Deportes Temuco vs Deportes Copiapó por la Primera B 2025

El encuentro no estuvo ajeno a emociones y en la primera mitad el cuadro atacameño logró ponerse en ventaja a los 45′ gracias a un autogol de Gonzalo Villegas, justo antes de irse al descanso y que el albiverde se quedara con un jugador menos por la expulsión de Vicente Lavin, en los 45+3′.

Ya en la segunda etapa, Copiapó aumentó su ventaja en el marcador con la conquista de Enzo Fernández a los 71′, pero Matías Donoso a los 85′ le puso suspenso al encuentro descontando para el dueño de casa.

Y, cuando parecía que los tres puntos se los llevaba el conjunto nortino, Felipe Reynero a los 90+3′ decretó el empate final con su gol a favor del local, amargando así a la escuadra copiapina y su intento de recuperar el primer lugar de la Primera B.

Resumen de Deportes Temuco vs Copiapó

Estadísticas de Deportes Temuco vs Copiapó