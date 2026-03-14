Deportes Puerto Montt y Deportes Copiapó jugarán este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue, en el arranque de la Primera B.
El conjunto dirigido por Emiliano Astorga llega tras caer 2-1 ante Deportes Temuco en el duelo de vuelta por Copa Chile, luego de haber empatado 1-1 en la ida. Copiapó, en tanto, igualó 1-1 frente a San Luis en la revancha y había ganado 1-0 en el primer compromiso, mostrando solidez en la llave.
¿Quién transmite en vivo Puerto Montt vs Deportes Copiapó?
El partido será transmitido por TNT Sports en televisión y también estará disponible vía streaming a través de HBO Max.
¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Deportes Copiapó?
El encuentro se disputará el domingo 22 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Bicentenario Chinquihue.
Árbitros del partido entre Puerto Montt vs Deportes Copiapó
Árbitro: Miguel Araos.
1er asistente: Rodolfo Vera.
2do asistente: Rodrigo Jara.
4to árbitro: Juan Ibarra.
El XI de Puerto Montt para el estreno en la Primera B
Probable formación: Luis Ureta; Ariel Morales, Jesús Pino, Kevin Egaña, Juan Jaime; Alexis Sabella, Diego Mancilla, Gabriel Castillo, Salvador Negrete; Luciano Vázquez, Reiner Castro. DT: Emiliano Astorga.
El XI de Deportes Copiapó para la primera fecha
Probable formación: Richard Leyton; Agustín Ortiz, Axl Ríos, John Santander, Marcelo Filla, Nozomi Kimura; Claudio Zamorano, Maximiliano Rojas; Carlos Ross, John Valladares, Lautaro Palacios. DT: Héctor Almandoz.
Minuto a minuto de Puerto Montt vs Deportes Copiapó por la Primera B 2026
- Jason Flores 35′
- Manley Clerveaux 66′
- Resumen
- Estadísticas de equipos