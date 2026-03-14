Deportes Puerto Montt y Deportes Copiapó jugarán este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Bicentenario Chinquihue, en el arranque de la Primera B.

El conjunto dirigido por Emiliano Astorga llega tras caer 2-1 ante Deportes Temuco en el duelo de vuelta por Copa Chile, luego de haber empatado 1-1 en la ida. Copiapó, en tanto, igualó 1-1 frente a San Luis en la revancha y había ganado 1-0 en el primer compromiso, mostrando solidez en la llave.

¿Quién transmite en vivo Puerto Montt vs Deportes Copiapó?

El partido será transmitido por TNT Sports en televisión y también estará disponible vía streaming a través de HBO Max.

  • Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Puerto Montt vs Deportes Copiapó?

El encuentro se disputará el domingo 22 de febrero, a partir de las 20:30 horas, en el Estadio Bicentenario Chinquihue.

Árbitros del partido entre Puerto Montt vs Deportes Copiapó

Árbitro: Miguel Araos.

1er asistente: Rodolfo Vera.

2do asistente: Rodrigo Jara.

4to árbitro: Juan Ibarra.

El XI de Puerto Montt para el estreno en la Primera B

Probable formación: Luis Ureta; Ariel Morales, Jesús Pino, Kevin Egaña, Juan Jaime; Alexis Sabella, Diego Mancilla, Gabriel Castillo, Salvador Negrete; Luciano Vázquez, Reiner Castro. DT: Emiliano Astorga.

El XI de Deportes Copiapó para la primera fecha

Probable formación: Richard Leyton; Agustín Ortiz, Axl Ríos, John Santander, Marcelo Filla, Nozomi Kimura; Claudio Zamorano, Maximiliano Rojas; Carlos Ross, John Valladares, Lautaro Palacios. DT: Héctor Almandoz.

Minuto a minuto de Puerto Montt vs Deportes Copiapó por la Primera B 2026

Primera B – 2026 DÍA DE PARTIDO 1
Puerto Montt
22/02/2026 20:30
2
0
Descanso : 1 0
Finalizado
Deportes Copiapó
  • Jason Flores 35′
  • Manley Clerveaux 66′
  • Resumen
  • Estadísticas de equipos
66 ‘
Puerto Montt
Gol regular : Manley Clerveaux
35 ‘
Puerto Montt
Gol regular : Jason Flores
Últimos enfrentamientos
