Duelo atractivo en el norte, por la Primera B este sábado Deportes Copiapó recibirá a Rangers en el Luis Valenzuela Hermosilla con la misión de sumar los primeros puntos en el torneo, pero para ambos elencos, ya que cayeron en su primer partido la semana pasada.

Este duelo tampoco tendrá televisión.

¿Quién transmite en vivo Copiapó vs Rangers?

El partido entre Copiapó vs Rangers no tendrá transmisión televisiva y podrá sintonizarse solo a vía streaming a través de HBO Max. Además, podrás seguir el minuto a minuto en Al Aire Libre.

TV: Sin transmisión

Streaming: HBO Max.

Además, podrás encontrar todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Rangers?

Copiapó vs Rangers juegan este sábado 28 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Fecha: Sábado 28 de febrero

Hora: 20:30 hora

Estadio: Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

Árbitros del partido entre Copiapó vs Rangers

Árbitro: Rodrigo Farías

Rodrigo Farías 1er asistente: Ignacio Cerda

Ignacio Cerda 2do asistente: Ariel Armijo

Ariel Armijo Cuarto árbitro: Juan Comas

El XI de Copiapó vs Rangers por la Primera B 2026

Probable formación: Richard leyton; Agustín Ortiz, fabián Torres, Claudio Zamorano, Carlos Ros, Axl Ríos, Lautaro Placios, Jhon Santander, Marcelo Filla, Enzo Fernández y Maximiliano Rojas.

DT: Héctor Almandoz

El XI de Rangers vs Copiapó por la Primera B 2026

Probable formación: Cristián Campestrini; Carlos Labrín, Kevin Vásquez, Matías Cortés, Sebastián Ribas, Manuel Vicuña, Gary Moya, Diego Plaza, Tomás Gómez, José Herrera y Claudio Servetti.

DT: Erwin Durán.

Minuto a minuto de Copiapó vs Rangers por la Primera B 2026