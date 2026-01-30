Deportes Copiapó deja atrás la pretemporada y pone primera en la Copa Chile 2026. Este sábado, el elenco atacameño recibe a San Luis en el estadio Estadio Luis Valenzuela Hermosilla, en un duelo que marca el estreno de ambos en la fase de grupos y que empieza a definir el pulso del Grupo B.

El contexto es claro: no hay margen para regalar puntos. En un grupo que también integran Universidad Católica y Everton, los cruces entre equipos del Ascenso toman un valor estratégico inmediato. Copiapó buscará hacerse fuerte en casa, mientras que San Luis intentará sumar fuera para no quedar relegado desde el inicio.

📺 ¿Qué canal transmite Copiapó vs San Luis EN VIVO por Copa Chile?

El partido entre Deportes Copiapó y San Luis no será televisado. No habrá señal de televisión ni transmisión por streaming para este encuentro correspondiente a la Fecha 1 de la Copa Chile 2026.

🎁 ¿Dónde ver GRATIS Copiapó vs San Luis EN VIVO?

Aunque no tendrá TV ni streaming, el partido se podrá seguir gratis con cobertura completa en:

👉 AlAireLibre.cl

(minuto a minuto, incidencias, goles, reacciones y análisis editorial del debut en Copa Chile)

🕒 ¿A qué hora juega Copiapó vs San Luis por la Copa Chile 2026?

El encuentro está programado para:

📆 Sábado 31 de enero de 2026

⏰ 20:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Luis Valenzuela Hermosilla

🏆 Fecha 1 – Grupo B – Copa Chile 2026

🏆 ¿En qué grupo están Copiapó y San Luis en la Copa Chile 2026?

Deportes Copiapó y San Luis forman parte del Grupo B de la Zona Norte, junto a:

Universidad Católica

Everton

Con solo dos clasificados por grupo, cada partido empieza a pesar desde el arranque.

🔵 ¿Cómo llega Deportes Copiapó al debut en Copa Chile 2026?

Copiapó llega a este estreno con respaldo deportivo reciente. En la temporada 2025 de la Liga de Ascenso, el cuadro atacameño terminó segundo, con 52 puntos, producto de 14 triunfos, 10 empates y solo 6 derrotas, además de una diferencia de gol de +18, una de las mejores del torneo.

En la Copa Chile 2025, Copiapó compitió en la fase zonal y quedó tercero en su grupo, con 7 puntos, manteniéndose en carrera hasta el final, aunque sin lograr el salto a la fase eliminatoria. Ese antecedente refuerza la idea de que el equipo suele elevar su rendimiento en casa, donde el Luis Valenzuela Hermosilla vuelve a aparecer como un factor clave.

El debut en la edición 2026 se presenta como una oportunidad concreta para dar un paso más y posicionarse temprano en un grupo exigente.

🟡 ¿Cómo llega San Luis al partido ante Copiapó?

San Luis cerró la temporada 2025 en la novena posición de la Liga de Ascenso, con 39 puntos, tras una campaña marcada por la irregularidad: 9 triunfos, 12 empates y 9 derrotas, con una diferencia de gol negativa (-5). La gran señal del cierre fue su racha de empates, que reflejó orden defensivo, pero también dificultades para transformar dominio en victorias.

En la Copa Chile 2025, el equipo canario tuvo un rendimiento más sólido. Integró la Zona D y logró avanzar a la fase eliminatoria tras finalizar segundo, con 10 puntos, superando a rivales de mayor categoría como Everton y Universidad Católica. En octavos de final, su camino se frenó ante Deportes La Serena, pero dejó una imagen competitiva.

Ese antecedente explica por qué San Luis aparece como un rival incómodo y con oficio copero, especialmente en partidos cerrados como el que se espera en Copiapó.

⚖️ ¿Quiénes son los árbitros de Copiapó vs San Luis?

La ANFP designó el siguiente equipo arbitral para el partido:

Árbitro: Miguel Araos Riquelme

Miguel Araos Riquelme Asistente 1: Matías Medina Jorquera

Matías Medina Jorquera Asistente 2: Carlos Carrasco López

Carlos Carrasco López Cuarto árbitro: Matías Quila Acuña

📊 Historial reciente entre Copiapó vs San Luis

Los enfrentamientos más recientes muestran paridad, con empates sin goles tanto en Copiapó como en Quillota, y un antecedente claro a favor del cuadro atacameño como local, lo que refuerza la idea de un duelo cerrado y estratégico desde el arranque.

📰 En resumen

Copiapó vs San Luis abre la Fecha 1 del Grupo B

Día: sábado 31 de enero de 2026

Hora: 20:00

Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla

No será televisado

Se puede seguir gratis en AlAireLibre.cl

Grupo B también lo integran Universidad Católica y Everton

📣 Sigue Copiapó vs San Luis EN VIVO y toda la Copa Chile 2026 en AlAireLibre.cl, con el minuto a minuto, resultados, tablas por grupo, análisis y cobertura completa del torneo.