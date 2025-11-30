Copiapó y Deportes Concepción definen en el Luis Valenzuela Hermosilla a uno de los finalistas de la Liguilla de Ascenso 2025.

El León de Collao llega con la moral alta y la ventaja luego de derrotar por la cuenta mínima a los nortinos en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

Joaquín Larrivey es la estrella consular de Deportes Concepción y el que está dirigiendo el barco rumbo a Primera División.

Copiapó, en tanto, debe reencontrarse rápido con el buen fútbol exhibido a lo largo de toda la temporada si es que quiere llegar a Primera.

El León de Atacama aún no supera haber pedido el ascenso en la última fecha, pero necesita dar vuelta la página si quiere conseguir el objetivo.

Copiapó vs Deportes Concepción será dirigido por Franco Jimenez.

⏱️Copiapó vs Deportes Concepción, minuto a minuto