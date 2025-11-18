Deportes Concepción derrotó por 2-1 a Antofagasta en el estadio Ester Roa Rebolledo, por la ida de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso en la Primera B 2025, resultado que le permite acercarse a la ronda de 4 mejores de la postemporada, que entregará el segundo cupo para la división de honor.

La revancha se juega el fin de semana y tendrá mucha emoción, dado que la llave quedó abierta y el elenco puma tiene las capacidades de dar vuelta la serie, aunque el León de Collao también tiene las facultades para materializar su clasificación.

⚽ Los goles de Concepción vs Antofagasta por la Liguilla de Ascenso 2025

El primer tiempo estuvo intenso: la visita abrió la cuenta en los 25 minutos mediante un lanzamiento penal del talentoso Andrés Souper, resultado que llegaba a silenciar el estadio de Collao.

No obstante, Joaquín Larrivey apareció y cambió todo, dado que anotó un doblete para dar vuelta el compromiso, en los 34’ y 38’, este último tanto desde los 12 pasos.

En el segundo tiempo, los penquistas sostuvieron la ventaja y se vieron beneficiados por la expulsión de Brayams Viveros en los 56’ por doble tarjeta amarilla en los Pumas, lo que impidió un asedio importante de la visita en los minutos finales del compromiso, aunque jamás les faltó actitud.

📊 Estadísticas de Concepción vs Antofagasta por la Liguilla de Ascenso 2025

Waiting for data available.

📅 ¿Cuándo juegan la revancha Antofagasta vs Concepción por la Liguilla de Ascenso 2025?

La revancha de Antofagasta vs Concepción por la Liguilla de Ascenso 2025 se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán, encuentro que definirá a uno de los clasificados a semifinales de la postemporada de la Primera B.

Para ver este duelo debes sintonizar TNT Sports o TNT Sports en HBO Max, señales oficiales del fútbol chileno.

📲 Para saber todas las novedades de la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B debes seguir y mantenerte conectado al canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también están las noticias del fútbol y deporte nacional.