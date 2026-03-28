Deportes Antofagasta y Deportes Iquique protagonizan un duelo clave en la Primera B 2026, programado para este domingo 29 de marzo, en un partido que puede marcar diferencias importantes en la tabla de posiciones.

Los “Pumas” llegan en el sexto lugar con 7 puntos, mientras que los “Dragones Celestes” marchan décimos con 5 unidades, en un choque entre Antofagasta vs Iquique que pone en juego puntos fundamentales para sus aspiraciones en el torneo.

¿Dónde ver Antofagasta vs Iquique en vivo por la Primera B 2026?

El partido entre Deportes Antofagasta y Deportes Iquique por la Primera B 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.

📡 TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max

TNT Sports en HBO Max Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Antofagasta vs Iquique por la Primera B 2026?

Deportes Antofagasta y Deportes Iquique se enfrentan este domingo 29 de marzo por una nueva fecha de la Primera B 2026, en un duelo que se disputará en el estadio Calvo y Bascuñán al mediodía.

📆 Fecha: Domingo 29 de marzo

Domingo 29 de marzo 🕛 Horario: 12:00 horas

12:00 horas 🏟️ Estadio: Estadio Regional Clavo y Bascuñán, Antofagasta

Árbitros del partido de Antofagasta vs Iquique

La ANFP ya designó al equipo arbitral para el duelo entre Deportes Antofagasta y Deportes Iquique por la Primera B 2026.

Árbitro: Fernando Vejar

Fernando Vejar 1er asistente: Sebastián Castro

Sebastián Castro 2do asistente: Cristóbal Berríos

Cristóbal Berríos Cuarto árbitro: Cristián Droguett

¿Cómo llegan Antofagasta vs Iquique a este partido?

Deportes Antofagasta llega a este compromiso ubicado en el sexto lugar de la tabla de posiciones con 7 puntos en cinco partidos, manteniéndose en la zona media y con la necesidad de sumar para acercarse a los puestos de avanzada. En su último encuentro, los “Pumas” igualaron 2-2 frente a Santiago Wanderers, en un duelo intenso donde se les escaparon los 3 puntos en los minutos finales.

Por su parte, Deportes Iquique vive un presente más irregular. El cuadro nortino se ubica en la décima posición con 5 unidades, todavía lejos de la pelea por la parte alta. En su último partido, los “Dragones Celestes” cayeron por 2-0 ante Deportes Copiapó, resultado que frenó sus aspiraciones de escalar en la tabla.

Este escenario convierte el choque entre Antofagasta vs Iquique en un duelo clave, con ambos equipos obligados a sumar para no perder terreno en la lucha por el ascenso.

Formación de Antofagasta vs Iquique

Posible formación: Fernando Hurtado; Mathías Suárez, Bastián Tapia, Cristian Diaz, Alex Ibacache; Rodrigo Astorga, Adrian Cuadra, Sebastian Leyton; Christian Bravo, Brayan Hurtado y José Monreal. DT: Luis Antonio Marcoleta.

Formación de Iquique vs Antofagasta

Posible formación: Daniel Castillo; Simón Contreras, Franco Ledesma, Nicolás Ayala, Felipe Espinoza; Diego Orellana, Joaquín Pereyra, Agustín Venezia; César González, Iam González y Álvaro Ramos. DT:Rodrigo Guerrero.