Mario Salas vuelve a estar en la órbita de la Primera B. El ex entrenador de Colo Colo y la U Católica, con un brillante paso por el Sporting Cristal de Perú, está sin club desde el año pasado, pero eso está por cambiar.

Deportes Iquique no está pasando por su mejor momento deportivo, los Dragones Celestes marchan en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones, solo 4 puntos sobre el colista Rangers de Talca. Esta situación dejó en pésima posición al DT Rodrigo Guerrero y su reemplazante sería El Comandante.

Mario Salas listo en Deportes Iquique

Si bien la salida de Rodrigo Guerrero aún no es oficial, lo cierto es que desde el club apuntan a que el ciclo ya terminó y buscan la mejor salida posible para él y para el CDI.

Iquique tenía tres candidatos para la banca: Patricio Almedra, Hernán Peña y Mario Salas.

Y el medio partidario Pasión Celeste aseguró este martes que la dirigencia ya tomó una decisión. “Mario Salas estaría prácticamente listo en los Dragones Celestes”, indicó el medio.

Estos son los hitos de Mario Salas en el fútbol chileno

Mario Salas tiene 15 años como entrenador profesional, en ese tiempo ha tenido triunfos extraordinarios y algunas decepciones. Toda esa experiencia podría servir para evitar el colapso de Deportes Iquique.

Estos son los hitos del Comandante en el fútbol chileno:

Ascenso con Barnechea a Primera B en 2011

Cuartos de final del Mundial Sub 20 en 2013

Campeón Apertura y Clausura 2016 con U Católica

Campeón Supercopa 2016 con U Católica

Campeón de Perú en 2028 con Sporting Cristal

Campeón Copa Chile en 2019 con Colo Colo

¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Iquique?

En medio de esta crisis, Deportes Iquique debe preparar su partido del próximo lunes 27 de abril ante Santiago Wanderers en el Tierra de Campeones a las 20:30 horas.

Así va Iquique en la Primera B