Deportes Copiapó y Deportes Concepción se enfrentarán este domingo 30 de noviembre a las 20:30 horas por la semifinal de vuelta de la Liguilla de la Primera B 2025. El duelo se jugará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó y será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.

En la ida, ambos equipos protagonizaron un duelo intenso, sin embargo, el León de Collao se quedó con la ventaja por 1-0 sobre el León de Atacama. Los de Hernán Caputto tendrán la obligación de hacerse fuertes de local, mientras que los dirigidos por Pato Almendra tendrán que mantener o aumentar el marcador obtenido en Concepción.

🕘 Copiapó vs Deportes Concepción en vivo, por la Primera B: minuto a minuto

Podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Deportes Concepción?

El partido se disputará este domingo 30 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

  • 🗓 Fecha: Domingo 30 de noviembre.
  • 🕒 Hora: 20:30 horas.
  • 🏟 Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla.

📺 ¿Dónde ver en vivo Copiapó vs Deportes Concepción?

  • 📺 TV: TNT Sports.
  • 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
  • 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.

🟨 Árbitros del partido entre Copiapó vs Deportes Concepción

  • Árbitro: Franco Jiménez.
  • 1er asistente: Miguel Rocha.
  • 2do asistente: Eric Pizarro.
  • Cuarto árbitro: Benjamín Saravia.
  • VAR: Miguel Araos.
  • AVAR: Alan Sandoval.

🔴⚪ El XI de Copiapó vs Deportes Concepción por la Primera B 2025

  • El once probable: Nelson Espinoza; Marcelo Filla, Carlos Salomón, Fabián Torres; Enzo Fernández, Claudio Zamorano, John Santander, Franco Mazurek; Carlos Ross, Matías Gallegos y Manuel López. DT: Hernán Caputto.

🟣 El XI de Deportes Concepción vs Copiapó por la Primera B 2025

  • El once probable: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Sebastián Silva, Diego Carrasco, Jonathan Espínola; Nelson Sepúlveda, Mario Sandoval, Brayan Valdivia, Carlos Morales; Andrés Gillard y Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.