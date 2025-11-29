Deportes Copiapó y Deportes Concepción se enfrentarán este domingo 30 de noviembre a las 20:30 horas por la semifinal de vuelta de la Liguilla de la Primera B 2025. El duelo se jugará en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó y será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en HBO Max.
En la ida, ambos equipos protagonizaron un duelo intenso, sin embargo, el León de Collao se quedó con la ventaja por 1-0 sobre el León de Atacama. Los de Hernán Caputto tendrán la obligación de hacerse fuertes de local, mientras que los dirigidos por Pato Almendra tendrán que mantener o aumentar el marcador obtenido en Concepción.
🕘 Copiapó vs Deportes Concepción en vivo, por la Primera B: minuto a minuto
Podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Deportes Concepción?
El partido se disputará este domingo 30 de noviembre, desde las 20:30 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.
- 🗓 Fecha: Domingo 30 de noviembre.
- 🕒 Hora: 20:30 horas.
- 🏟 Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla.
📺 ¿Dónde ver en vivo Copiapó vs Deportes Concepción?
- 📺 TV: TNT Sports.
- 💻 Streaming: TNT Sports en HBO Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Copiapó vs Deportes Concepción
- Árbitro: Franco Jiménez.
- 1er asistente: Miguel Rocha.
- 2do asistente: Eric Pizarro.
- Cuarto árbitro: Benjamín Saravia.
- VAR: Miguel Araos.
- AVAR: Alan Sandoval.
🔴⚪ El XI de Copiapó vs Deportes Concepción por la Primera B 2025
- El once probable: Nelson Espinoza; Marcelo Filla, Carlos Salomón, Fabián Torres; Enzo Fernández, Claudio Zamorano, John Santander, Franco Mazurek; Carlos Ross, Matías Gallegos y Manuel López. DT: Hernán Caputto.
🟣 El XI de Deportes Concepción vs Copiapó por la Primera B 2025
- El once probable: Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Sebastián Silva, Diego Carrasco, Jonathan Espínola; Nelson Sepúlveda, Mario Sandoval, Brayan Valdivia, Carlos Morales; Andrés Gillard y Joaquín Larrivey. DT: Patricio Almendra.