Concepción sacó ventaja en semifinales de la Liguilla de Ascenso 2025 de la Primera B: el León de Collao se impuso por 1-0 a Copiapó en el estadio Ester Roa Rebolledo, en la Región del Bío Bío.

Los lilas quedaron con ventaja de cara a clasificar a la final de la postemporada, en una llave en que el ganador se enfrentará a San Marcos o Cobreloa (ventaja para el elenco de Arica por 2-1 tras la ida).

⚽ Los goles de Concepción vs Copiapó por la Liguilla de Ascenso 2025

El único tanto del compromiso lo anotó Joaquin Larrivey en los 61 minutos, luego de una mano en el área de Copiapó, provocada por el propio goleador de Concepción, situación que fue revisada en el VAR.

Larrivey definió con la categoría que nos tiene acostumbrados y mandó para el otro lado al arquero Nelson Espinoza, haciendo “explotar” a los 20.000 hinchas lilas que llegaron a Collao.

Sobre el final, los nortinos se fueron con más ganas que fútbol, pero no lograron romper una racha que se extendió por más de 300 minutos sin anotar goles, estadística curiosa para un elenco que estuvo muy cerca de ser campeón.

📊 Estadísticas de Concepción vs Copiapó por la Liguilla de Ascenso 2025

📅 ¿Cuándo es la revancha de Copiapó vs Concepción por la Liguilla de Ascenso 2025.

La revancha de Copiapó vs Concepción por las semifinales de la Liguilla de Ascenso 2025 se jugará este domingo a las 20:30 horas en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Un triunfo y un empate le sirve al León de Collao para clasificar. Una victoria por un gol de lo copiapinos extiende la historia a los penales, mientras que si gana por dos o más conquistas, dará vuelta la llave y se irá a la final de la Liguilla.

Para ver este duelo debes sintonizar TNT Sports Premium o acceder a TNT Sports en HBO Max.

