San Marcos de Arica y Cobreloa protagonizaron un vibrante encuentro por las semifinales de ida de la Liguilla de Ascenso 2025. Los del Morro vencieron por 2-1 a los loínos en un intenso compromiso que tuvo lugar en el Estadio Carlos Ditburn.

Los locales sufrieron en la primera mitad, puesto que quedaron con un hombre menos a los 39 minutos tras la expulsión por doble tarjeta amarilla de Matías Moya. Pese a ello, supieron salir adelante y ponerse en ventaja sobre el final del primer tiempo gracias al gol de Alfredo Ábalos. Sin embargo, en el complemento la visita igualó el marcador para poner suspenso al partido. Pero cuando el partido llegaba a su fin, los locales se quedaron con el triunfo gracias a un gol de penal de Ramón Fernández.

De esta forma, Arica llega con ventaja a la revancha, la cual se jugará el próximo domingo 30 de noviembre en el Zorros del Desierto de Calama.

⚽ Los goles de San Marcos vs Cobreloa en la Liguilla de Ascenso 2025

La apertura de la cuenta llegó sobre el final del primer tiempo, cuando una desinteligencia en la defensa de Cobreloa fue aprovechada por Alfredo Ábalos, quien capturó el balón y remató de zurda, dejando sin opciones al portero Hugo Araya (43′)

El empate de los loínos, en tanto, llegó en el complemento, cuando Aldrix Jara envió un centro desde el sector derecho y Gustavo Gotti sorprendió a todos con un cabezazo en la entrada del área para superar al guardameta Nicolás Temperini y anotar el 1-1 a los 55 minutos.

El 2-1 definitivo llegó cerca del final del partido, luego que el árbitro sancionara penal a favor de Arica producto de una mano de Heredia. El encargado de cambiar la pena máxima por gol fue Ramón Fernández, quien dejó la llave a favor de los del Morro.

📊 Estadísticas de San Marcos vs Cobreloa

Primera B Playoff Ascenso – 2025 semifinales San Marcos 2 1 Descanso : 1 0 Finalizado Cobreloa Alfredo Abalos 44′ 90′ 39′ Gustavo Gotti 55′ Branco Provoste 90′ Resumen

Estadísticas de equipos 90 + 3 ‘ San Marcos Penalti : 90 ‘ Cobreloa Tarjeta roja : Branco Provoste 55 ‘ Cobreloa Gol regular : Gustavo Gotti 44 ‘ San Marcos Gol regular : Alfredo Abalos 39 ‘ San Marcos Tarjeta roja : Últimos enfrentamientos SAN 2 – 1 COB 26/11/2025 COB 2 – 0 SAN 19/07/2025 SAN 1 – 1 COB 01/03/2025 COB 0 – 0 SAN 28/06/2024 SAN 0 – 1 COB 22/06/2024

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar San Marcos y Cobreloa?

San Marcos de Arica y Cobreloa volverán a verse las caras el próximo domingo 30 de noviembre desde las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto de Calama por las semifinales de vuelta de la Liguilla de Ascenso 2025.

El vencedor de la llave clasificará a la final de este mini torneo y enfrentará al ganador del cruce entre Deportes Copiapó y Deportes Concepción en busca del último ascenso a la Primera División.

