La Liguilla de Ascenso 2025 encara su recta decisiva con tres series que llegan vivas a las revanchas del domingo. Concepción dio vuelta su partido, San Marcos golpeó en Talca y Wanderers y Cobreloa firmaron un 2-2 de infarto que dejó la llave totalmente abierta. Todo eso definirá qué equipos chocarán con Deportes Copiapó, que está clasificado directamente a semifinales.

Una vez finalizadas las revanchas, quedarán conformadas las dos llaves que definirán a los finalistas en la carrera por el último boleto a la Primera División 2026.

⚽ ¿Qué equipos juegan las semifinales de la Liguilla de Ascenso 2025?

Los semifinalistas se confirmarán este domingo, pero ya existe un escenario claro: Copiapó está dentro y dos clubes llegan con ventaja importante.

Equipos ya clasificados a semifinales:

Deportes Copiapó (subcampeón de la Primera B 2025)

Equipos con ventaja tras la ida:

San Marcos de Arica : victoria 2-0 sobre Rangers como visitante

: victoria 2-0 sobre Rangers como visitante Deportes Concepción: 2-1 sobre Antofagasta en el Ester Roa

Llave abierta:

Cobreloa vs Santiago Wanderers: 2-2 en Playa Ancha

Serie absolutamente incierta hasta el duelo en Calama.

📅 ¿Cuándo se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de la Liguilla?

Domingo 23 de noviembre – Revancha

Llave Hora Estadio Árbitro Antofagasta (1) vs Concepción (2) 12:00 Calvo y Bascuñán Gastón Philippe San Marcos (2) vs Rangers (0) 12:00 Carlos Dittborn Felipe González Cobreloa (2) vs Wanderers (2) 18:00 Zorros del Desierto Nicolás Gamboa

📌 Clasifican los ganadores de cada llave + Copiapó.

🏟️ ¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liguilla del Ascenso?

La ANFP no ha informado fechas ni horarios oficiales, ya que dependen del cuadro final tras los cuartos de final.

Lo único confirmado es que:

Las semifinales se disputarán en diciembre 2025.

Serán a partido de ida y vuelta, con programación a definir en los próximos días.

🔥 ¿Cómo se define al segundo ascendido a Primera División 2026?

El ascenso se resuelve con los siguientes criterios:

Semifinales y final: ida y vuelta .

. En caso de empate global: hay penales (sin gol de visita).

(sin gol de visita). El campeón de la final asciende y acompaña a Universidad de Concepción.

En síntesis

Copiapó es el único clasificado a semifinales antes de las revanchas.

Concepción y San Marcos llegan con ventaja para avanzar.

Wanderers y Cobreloa juegan la llave más incierta.

Las semifinales se disputarán en diciembre.

El campeón de la final ascenderá a Primera División 2026.

