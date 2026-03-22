Unión San Felipe y San Marcos de Arica se miden por una nueva fecha de la Primera B 2026, en un duelo que está programado en el Estadio Municipal de San Felipe y que enfrentará a dos equipos urgidos de sumar de a tres.

Se trata de un compromiso clave para escalar posiciones en la tabla del Ascenso, donde ambas escuadras buscarán imponer sus términos y dejar atrás la falta de contundencia en este arranque de temporada.

¿Dónde ver el partido de San Felipe vs San Marcos por la Primera B 2026?

Para ver el partido de Unión San Felipe vs San Marcos de Arica por la Primera B 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.

TV: TNT Sports Premium

TNT Sports Premium Streaming: TNT Sports en HBO Max

¿Cuándo y a qué hora juegan San Felipe vs San Marcos por la Primera B 2026?

Unión San Felipe y San Marcos de Arica se enfrentan este lunes 23 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe por una nueva fecha de la Primera B 2026.

Fecha: Lunes 23 de marzo

Lunes 23 de marzo Horario: 18:00 horas

18:00 horas Estadio: Estadio Municipal de San Felipe

Árbitros del partido de San Felipe vs San Marcos

Árbitro: Diego Paredes

1er asistente: Ignacio Zamora

2do asistente: Wladimir Silva

Cuarto árbitro: Benjamin Saravia

¿Cómo llegan Unión San Felipe y San Marcos de Arica?

Unión San Felipe llega con la urgencia de sumar a este compromiso: el elenco aconcagüino necesita hacerse fuerte en su casa y debe ganar por obligación si quiere alejarse de la zona de descenso.

Por su parte, San Marcos de Arica viaja con la misión de dar el golpe como forastero: “Los Bravos del Morro” saben que rescatar unidades es vital para mantenerse en mitad de tabla y comenzar a soñar con un posible regreso a Primera, aunque eso deben ratificarlo en esta jornada contra los albirrojos.

Formación de San Felipe vs San Marcos

Probable formación: Leandro Cañete; Diego Bravo, Valentín Perales, Kevin Serrano, Luis García; Axel León, Ignacio Jara, Gonzalo Jara, Bairo Riveros; Patricio Muñoz y Benjamin Aravena. DT: Luis Landeros

Formación de San Marcos vs San Felipe