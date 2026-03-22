Unión San Felipe y San Marcos de Arica se miden por una nueva fecha de la Primera B 2026, en un duelo que está programado en el Estadio Municipal de San Felipe y que enfrentará a dos equipos urgidos de sumar de a tres.
Se trata de un compromiso clave para escalar posiciones en la tabla del Ascenso, donde ambas escuadras buscarán imponer sus términos y dejar atrás la falta de contundencia en este arranque de temporada.
¿Dónde ver el partido de San Felipe vs San Marcos por la Primera B 2026?
Para ver el partido de Unión San Felipe vs San Marcos de Arica por la Primera B 2026 debes acceder a la señal de TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.
- TV: TNT Sports Premium
- Streaming: TNT Sports en HBO Max
¿Cuándo y a qué hora juegan San Felipe vs San Marcos por la Primera B 2026?
Unión San Felipe y San Marcos de Arica se enfrentan este lunes 23 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de San Felipe por una nueva fecha de la Primera B 2026.
- Fecha: Lunes 23 de marzo
- Horario: 18:00 horas
- Estadio: Estadio Municipal de San Felipe
Árbitros del partido de San Felipe vs San Marcos
- Árbitro: Diego Paredes
- 1er asistente: Ignacio Zamora
- 2do asistente: Wladimir Silva
- Cuarto árbitro: Benjamin Saravia
¿Cómo llegan Unión San Felipe y San Marcos de Arica?
Unión San Felipe llega con la urgencia de sumar a este compromiso: el elenco aconcagüino necesita hacerse fuerte en su casa y debe ganar por obligación si quiere alejarse de la zona de descenso.
Por su parte, San Marcos de Arica viaja con la misión de dar el golpe como forastero: “Los Bravos del Morro” saben que rescatar unidades es vital para mantenerse en mitad de tabla y comenzar a soñar con un posible regreso a Primera, aunque eso deben ratificarlo en esta jornada contra los albirrojos.
Formación de San Felipe vs San Marcos
- Probable formación: Leandro Cañete; Diego Bravo, Valentín Perales, Kevin Serrano, Luis García; Axel León, Ignacio Jara, Gonzalo Jara, Bairo Riveros; Patricio Muñoz y Benjamin Aravena. DT: Luis Landeros
Formación de San Marcos vs San Felipe
- Benjamin Tapia; Augusto Barrios, Guillermo Cubillos, Matias Moya, Camilo Rencoret, Javier Rivera; Nahuel Donadell, Cristóbal Guerra, Agustín Maidana; Camilo Melivilú y Alfredo Ábalos. DT: Iván Sandrock