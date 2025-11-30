Duelo más que importante por la Liguilla de Ascenso entre Deportes Copiapó y Deportes Concepción, los penquistas llegaron con la ventaja de la ida en el sur y sólo debían confirmar su buen momento sobre el final de la temporada. Los copiapinos no lograron sobreponere a la caída en su último duelo ante la U de Concepción y además pagó caro los desmanes de ese duelo, ya que tuvo que jugar sin público el duelo de vuelta.

⚽ Los goles de Copiapó vs Concepción por la Liguilla de Ascenso 2025

Carlos Salomón abrió la cuenta a los 11′ de juego y tras mucho bregar, el goleador de los sureños, Joaquín Larrivey en el 71′ puso el empate y su cuarto tanto en la Liguilla de Ascenso, para ubicar a los Penquistas en la final.

📊 Estadísticas de Copiapó vs Concepción por la Liguilla de Ascenso 2025

Primera B Playoff Ascenso – 2025 semifinales Deportes Copiapó 1 0 Segunda parte Agregado 1-1 Deportes Concepción Carlos Salomon 15′

📅 ¿Cuándo vuelven a jugar Copiapó vs Concepción por la Liguilla de Ascenso 2025?

Deportes Concepción se medirá ante Cobreloa por el retorno al Campeonato Nacional, mientras que Deportes Copiapó inicia sus vacaciones.