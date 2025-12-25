El mercado de pases del fútbol chileno dejó una de sus historias más llamativas con Thomas Jones, figura de la Primera B, cuyo futuro parecía ligado al ascenso o al Campeonato Nacional. Sin embargo, el atacante sorprendió al aceptar una propuesta desde Europa del Este, marcando uno de los movimientos más curiosos del año.

Sus números, contexto y edad lo posicionaban como un nombre atractivo dentro del medio local. Pero el desenlace fue distinto y confirma que el radar europeo sigue atento al rendimiento en el fútbol chileno.

⚽ ¿Quién es Thomas Jones y por qué brilló en la Primera B?

Thomas Jones fue una de las grandes figuras de la Primera B 2025 gracias a su regularidad ofensiva. El delantero cerró la temporada con 13 goles y 3 asistencias defendiendo a Deportes Copiapó, elenco que terminó como subcampeón del torneo y sin chances en la liguilla por el cupo a Primera División.

Su capacidad para jugar por las bandas, romper líneas y definir con precisión lo transformaron en una pieza clave. A los 28 años, alcanzó una madurez futbolística que llamó la atención de varios clubes, tanto dentro como fuera de Chile.

🌍 ¿Qué club europeo fichó a Thomas Jones y en qué liga jugará?

El destino de Jones será el FC Kaisar Kyzylorda, equipo que compite en la Liga de Kazajistán. El club oficializó su llegada a través de redes sociales, destacando su producción goleadora en Chile. El fútbol kazajo se ha transformado en una vitrina para jugadores sudamericanos, con torneos exigentes y participación constante en competencias regionales.

🔎 ¿Cuál será el desafío deportivo de Jones en su nuevo equipo?

El FC Kaisar Kyzylorda marcha en la undécima posición de la tabla con 22 puntos, sólo tres por encima de la zona de descenso. La llegada del chileno apunta a reforzar una ofensiva que necesita gol y desequilibrio inmediato. Jones asumirá el reto de adaptarse rápido a un contexto cultural y futbolístico distinto, con la misión clara de ser protagonista desde su arribo.