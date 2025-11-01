La Primera B 2025 vive este sábado una jornada que puede ser trascendental en su última fecha con el duelo que cita a los punteros del torneo Deportes Copiapó y UdeC en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, a partir de las 16:00 horas de nuestro país.

Tanto el conjunto del León de Atacama como la escuadra del campanil llegan a enfrentarse a este trascendental compromiso en igualdad de condiciones, ambos líderes con 52 puntos. Eso sí, los dirigidos por Hernán Caputto tienen ventaja en la diferencia de goles.

Otro factor a considerar es que teniendo en cuenta el contexto de haber un ganador en este partido, sea Copiapó o U de Concepción, habrá un flamante campeón de la categoría que además conseguirá el ansiado ascenso a la Primera División del fútbol chileno.

⚽ Deportes Copiapó vs UdeC EN VIVO: minuto a minuto

📅 ¿A qué hora y dónde juegan Copiapó vs UdeC?

El partido entre Deportes Copiapó y UdeC se jugará este sábado 1 de noviembre, desde las 16:00 horas, en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

🕒 Hora: 16:00 horas

🏟️ Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla, Copiapó

📆 Fecha: Sábado 1 de noviembre

📺 ¿Cómo ver EN VIVO Copiapó vs UdeC?

El encuentro será transmitido EN VIVO por TNT Sports, y también estará disponible vía streaming en TNT Sports en Max.

💻 Streaming: TNT Sports en Max

También podrás seguir el minuto a minuto GRATIS con estadísticas, goles y análisis

📺 TV: TNT Sports

🧾 Formaciones probables de Copiapó vs UdeC por la Primera B 2025

📋 Deportes Copiapó (DT: Hernán Caputto)

Julio Fierro; Marcelo Filla, Carlos Salomón, Fabián Torres y John Santander; Claudio Zamorano, Enzo Fernández, Sebastián Espinoza y Thomas Jones; Matías Gallegos.

📋 UdeC (DT: Cristián Muñoz)

Cristián Campestrini; Cristopher Medina, Osvaldo González, Bastián Ubal y Yerco Oyanedel; Bryan Ogaz, Jeison Fuentealba y Luis Rojas; Sebastián Molina, Iam González y Mateo Levato.