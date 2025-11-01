Copiapó y U de Concepción, los dos equipos más regulares de la temporada, definirán al campeón de la Primera B 2025 en la última fecha del torneo.

El partido se jugará en el Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó, terreno hostil para las visitas por el exceso de calor y la cancha sintética.

Los Leones de Atacama han tenido un año muy bueno, pero se enredaron sobre el final de la segunda rueda.

Quien aprovechó esa baja fue la Universidad de Concepción, equipo que arremetió con todo en la recta final del torneo hasta igualar en puntaje con Copiapó.

⏱️Copiapó vs U de Concepción, minuto a minuto