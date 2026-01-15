Colo Colo se encuentra en Uruguay donde continuará con su pretemporada y donde jugará sus primeros partidos amistosos, los cuales servirán como preparación para el arranque del Campeonato Nacional.

Los albos participarán de la Serie Río de la Plata, torneo de verano en el que se medirán a Olimpia de Paraguay, Alianza Lima y a Peñarol de Uruguay.

Sin embargo, estos no son los únicos duelos que tendrá el Cacique en territorio charrúa, puesto que en las últimas horas se confirmó un nuevo cotejo para el equipo que dirige Fernando Ortiz.

⚽ Colo Colo agenda nuevo amistoso en Uruguay

Según reveló Radio ADN, Colo Colo agendó un nuevo partido amistoso, el cual se jugará este viernes 16 de enero. El rival será la Universidad de Concepción, que también se encuentra en tierras uruguayas para participar de la Serie Río de la Plata.

Eso sí, el enfrentamiento ante el Campanil se disputará a puertas cerradas, puesto que se llevará a cabo durante la práctica que tiene prevista el equipo popular tras enfrentar a Olimpia.

La idea del cruce ante el monarca de la Primera B es que los jugadores que no sumen tantos minutos en la competición estival tengan rodaje. Esto pensando en su debut en el Campeonato Nacional frente a Deportes Limache.

🤔 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo juega este jueves 15 de enero a las 21:00 horas frente a Olimpia de Paraguay en el que será su debut en la Serie Río de la Plata de Uruguay.

Posteriormente, los albos enfrentarán a Universidad de Concepción a puertas cerradas este viernes 16, para luego verse las caras ante Alianza Lima el domingo 18 y a Peñarol el miércoles 21.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Tras participar de este torneo amistoso, Colo Colo se enfocará de lleno en su participación en el Campeonato Nacional, donde espera hacer un mejor papel que el 2025.

El Cacique se estrenará en condición de visitante a Deportes Limache el primer fin de semana de febrero. La programación y el estadio del cruce ante los tomateros aún no es confirmado por parte de la ANFP.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y mantente al día con las novedades de Colo Colo.