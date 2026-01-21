Universidad de Concepción suma un nuevo desafío en su pretemporada 2026 y esta vez será ante Montevideo Wanderers, en un amistoso internacional válido por la Serie Río de la Plata 2026, certamen que reúne a clubes sudamericanos en la antesala del inicio oficial de la temporada.

El compromiso se disputará este jueves 22 de enero en el Parque Viera de Montevideo, escenario tradicional del fútbol uruguayo, y tendrá un condimento especial: será la primera vez en la historia que Montevideo Wanderers y Universidad de Concepción se enfrenten de manera oficial o amistosa.

📺 ¿Qué canal transmite U de Concepción vs Montevideo Wanderers EN VIVO en Chile?

Al igual que otros partidos del torneo, este encuentro no contará con transmisión por televisión abierta ni por señales de cable en Chile. La única alternativa para seguir el partido en directo será mediante streaming, a través de Disney+ Premium.

🕒 ¿A qué hora juega U de Concepción vs Montevideo Wanderers?

El partido entre Montevideo Wanderers y Universidad de Concepción está programado para este jueves 22 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas de Chile, y se jugará en el Parque Viera de Montevideo.

📆 Fecha: Jueves 22 de enero

⏰ Horario: 21:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio: Parque Viera, Montevideo

📡 ¿Dónde ver U de Concepción vs Montevideo Wanderers EN VIVO ONLINE?

La transmisión oficial del partido será a través de Disney+ Premium, accesible desde su sitio web y su aplicación oficial, compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadores.