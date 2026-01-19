Cobresal atraviesa días complejos que van mucho más allá del fútbol. Mientras el país sigue con atención la emergencia provocada por los incendios forestales en el sur, el club nortino confirmó una noticia que remeció a su plantel y a su entorno más cercano.

A través de un comunicado oficial difundido en redes sociales, la institución informó el fallecimiento de Nelly Sáez, abuela del defensor central José Tiznado. El mensaje estuvo cargado de emoción y respeto, en un contexto marcado por el impacto humano que ha dejado la tragedia en distintas regiones del país.

⚽ Cobresal y el dolor que golpea al plantel

“El club lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la señora Nelly Sáez (Q.E.P.D.), abuela de nuestro defensa central José Tiznado, quien nos dejó en medio de la tragedia provocada por los incendios en el sur de nuestro país”, señaló Cobresal en su comunicado oficial.

Tiznado, oriundo de Concepción, ha construido su carrera con un recorrido marcado por el esfuerzo. Se formó en Unión Miramar de San Pedro de la Paz, pasó por Naval y Fernández Vial, y luego defendió las camisetas de Unión Española y Deportes Copiapó. Desde la temporada 2025 es parte del plantel de Cobresal, donde se ha consolidado como alternativa en la zaga.

🔥 El fútbol del sur también siente la emergencia

La tragedia no ha sido ajena a otros clubes. Universidad de Concepción informó que algunos jugadores y jugadoras de la institución, junto a sus familias, han sufrido daños producto de los incendios forestales que afectan a la zona.

Según detalló el club penquista en un comunicado, los focos activos se han mantenido muy cerca de sus instalaciones, aunque estas no resultaron dañadas hasta el momento.