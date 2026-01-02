Tragedia: un exfutbolista de Huachipato, U de Concepción y Deportes Concepción falleció tras un accidente en el Lago Llanquihue, por lo que el fútbol chileno está de luto.

El hecho se produjo luego de que el deportista practicara Stand Up Paddle junto a sus hermanos en el sector de Ensenada, donde se perdió su rastro a varios metros de la superficie terrestre.

🥺 Pesar en el fútbol chileno por exfutbolista fallecido

Se trata de Paolo Millalonco Díaz, jugador que hizo sus divisiones inferiores en los mencionados clubes. Si bien, no alcanzó a debutar en el profesionalismo, dejó huella a nivel personal en las instituciones.

Su cuerpo estaba desaparecido desde ayer jueves 1 de enero y fue encontrado por equipos de rescate y el GOPE a 100 metros de la orilla y 30 de profundidad, luego de varias horas de trabajo en la zona. Personal de la Armada lo trasladó a Puerto Varas.

El León de Collao fue el primer elenco en manifestarse: “Deportes Concepción lamenta el fallecimiento de Paolo Millalonco, exjugador de nuestras series formativas. Enviamos un saludo de condolencias a sus familiares y cercanos”.

El Campanil también expresó su sentir: “Universidad de Concepción lamenta profundamente el fallecimiento de Paolo Millalonco Díaz, quien perteneciera a nuestras filas, tras un trágico accidente ocurrido en el Lago Llanquihue”.

“Como institución, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos, acompañándolos en este momento de profundo dolor”.

“Paolo siempre será parte de la historia del Campanil, y su recuerdo permanecerá en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha”, sentenció.

Finalmente, Huachipato expresó: “Con gran pesar y tristeza comunicamos el lamentable fallecimiento de nuestro ex jugador, Paolo Millalonco Díaz, quien ayer sufrió un accidente en el Lago Llanquihue”.

“Expresamos nuestras condolencias a los padres y hermanos de Paolo, como también a sus familiares, compañeros y amigos, este doloroso momento”, cerró.