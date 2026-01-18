U de Concepción debuta en la Serie Río de La Plata 2026 con un interesante duelo contra Racing de Montevideo, compromiso que se llevará a cabo este lunes 19 de enero en el estadio Luis Franzini de la capital uruguaya.

El Campanil suma acción internacional (ya ha jugado algunos partidos a puertas cerradas) que le será muy valiosa en su retorno a Primera División, el que se produce después de cinco temporadas jugando en el Ascenso, torneo en el que salió campeón en 2025-

📺 ¿Qué canal transmite U de Concepción vs Racing de Montevideo EN VIVO en Chile?

Este compromiso no tendrá transmisión televisiva ni por un canal abierto ni de cable, por lo que la única posibilidad de observar este duelo será a través del streaming de Disney + Premium.

De todas maneras, será el primer duelo del año de U de Concepción que se podrá ver, por lo que los hinchas podrán darse cuenta si su equipo va bien o mal encaminado en su vuelta a la máxima categoría del fútbol chileno.

🕒 ¿A qué hora juega U de Concepción vs Racing por la Serie Río de la Plata?

El partido de U de Concepción vs Racing está programado para este lunes 19 de enero de 2026, a partir de las 21:00 horas de Chile, y se disputará en el estadio Luis Franzini de Montevideo (Uruguay).

📆 Fecha: Lunes 19 de enero

⏰ Horario: 21:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio: Luis Franzini, Montevideo

📡 ¿Dónde ver U de Concepción vs Racing de Montevideo EN VIVO ONLINE?

La transmisión oficial del U de Concepción vs Racing de Montevideo será a través de Disney + Premium, plataforma a la que puedes acceder desde su sitio web y preferentemente desde la aplicación, compatible con Smart TV, celulares, tablets y computadores.

📲 Para seguir el desempeño completo de U de Concepción y de todos los equipos chilenos en el torneo amistoso de pretemporada Serie Río de La Plata 2026 debes ingresar, seguir y mantenerte conectado con nuestro canal de Google Discover de Al Aire Libre, donde también están las informaciones del fútbol y deporte nacional.