Copiapó y Recoleta chocan en el estadio Bicentenario Municipal Luis Valenzuela Hermosilla por la Fecha 7 de la Primera B 2026, duelo que se juega este domingo a las 12:30 horas.

Ambos elencos quieren situarse en la parte alta de la tabla de posiciones, aunque los recoletanos tienen más opciones, ya que están terceros con 12 puntos. Por su parte, los copiapinos van séptimos con nueve unidades.

¿Quién transmite Copiapó vs Recoleta por la Primera B 2026?

Para ver el duelo de Copiapó vs Recoleta debes acceder a TNT Sports en tu operador de TV cable o en streaming por la plataforma de pago de HBO Max.

TV: TNT Sports

Streaming: TNT Sports en HBO Max

Además, podrás seguir todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Recoleta por la Primera B 2026?

Copiapó y Recoleta juegan este domingo 12 de abril a las 12:30 horas en el estadio por la Fecha 7 del Campeonato Nacional 2026.

Fecha: Domingo 12 de abril

Horario: 12:30 horas

Estadio: Bicentenario Municipal Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó

Árbitros para el duelo de Copiapó vs Recoleta

Árbitro: Francisco Soriano

1er asistente: Matías Medina

2do asistente: Cristian Espíndola

Cuarto árbitro: Jun Ibarra

¿Cómo llegan Copiapó vs Recoleta a su duelo por la Primera B 2026?

Copiapó viene de empatar de visita 1-1 ante Curicó Unido y acumula un invicto de cinco partidos, el que espera mantener ante el elenco de la Región Metropolitana.

Recoleta tuvo una estrepitos caída de 5-1 contra Temuco en su último duelo. Antes de eso llevaba ds victorias seguidas, rendimiento irregular que viene arrastrando desde hace varias fechas, y que le ha impedido estar en la cima de la tabla de posiciones.

Formaciones de Copiapó vs Recoleta

Formación de Copiapó

Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Fabián Torres, Claudio Zamorano, Carlos Ross, Axl Ríos, Iván Ledezma, Jhon Santander, Marcelo Filla, Maximiliano Rojas y Manuel López. DT: Héctor Almandoz.

Formación de Recoleta

Álvaro Salazar; Nicolás Arismendi, Francisco Alarcón, Branco Provoste, Germán Estigarribia, Mikel Arguinarena, Felipe Báez, Brayams Viveros, Pedro Sánchez, Gonzalo Álvarez y Camilo Rodríguez. DT: Francisco Arrué.