Copiapó y Magallanes se miden este domingo 19 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la fecha 28 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.
El León de Atacama llega a este encuentro en el segundo lugar del Ascenso con 48 puntos, a solo uno del líder. Magallanes, en tanto, marcha en el undécimo puesto con 29 unidades, a solo tres de la zona de descenso.
⚽ Copiapó vs Magallanes en vivo por la Primera B: minuto a minuto
- Sebastian Espinoza 8′
- Thomas Jones 46′
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Magallanes?
Copiapó vs Magallanes juegan este domingo 19 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.
- 📅Fecha: Domingo 19 de octubre
- 🕗Horario: 15:00 horas
- 🏟️Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla (Copiapó)
📺 ¿Dónde ver en vivo Copiapó vs Magallanes?
- 📺TV: TNT Sports
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre Copiapó vs Magallanes
- Árbitro: Cristián Garay
- 1er asistente: Eric Pizarro
- 2do asistente: Felipe Jara
- Cuarto árbitro: Mario Salvo
🧾 El XI de Copiapó vs Magallanes por la Primera B 2025
- Julio Fierro; Carlos Salomón, Fabián Torres, John Santander, Marcelo Filla; Claudio Zamorano, Enzo Fernández, Iván Rozas, Sebastián Espinoza; Thomas Jones, Matías Gallegos. DT: Hernán Caputto.
🧾 El XI de U de Magallanes vs Copiapó por la Primera B 2025
- Mathías Bernatene; Alonso Walters, Matías Vásquez, Alessandro Toledo; Elías Berríos, Franco Ortega, Javier Quiroz, Mauricio Morales, Tomás Aránguiz; Carlos Muñoz, Martín Araya. DT: Miguel Ponce.