Copiapó y Magallanes se miden este domingo 19 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la fecha 28 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El León de Atacama llega a este encuentro en el segundo lugar del Ascenso con 48 puntos, a solo uno del líder. Magallanes, en tanto, marcha en el undécimo puesto con 29 unidades, a solo tres de la zona de descenso.

Copiapó vs Magallanes en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 28
Deportes Copiapó
19/10/2025 15:00
2
0
Descanso : 1 0
Finalizado
Magallanes
  • Sebastian Espinoza 8′
  • Thomas Jones 46′

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Magallanes?

Copiapó vs Magallanes juegan este domingo 19 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

  • 📅Fecha: Domingo 19 de octubre
  • 🕗Horario: 15:00 horas
  • 🏟️Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla (Copiapó)

📺 ¿Dónde ver en vivo Copiapó vs Magallanes?

  • 📺TV: TNT Sports 
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Copiapó vs Magallanes

  • Árbitro: Cristián Garay
  • 1er asistente: Eric Pizarro
  • 2do asistente: Felipe Jara
  • Cuarto árbitro: Mario Salvo

🧾 El XI de Copiapó vs Magallanes por la Primera B 2025

  • Julio Fierro; Carlos Salomón, Fabián Torres, John Santander, Marcelo Filla; Claudio Zamorano, Enzo Fernández, Iván Rozas, Sebastián Espinoza; Thomas Jones, Matías Gallegos. DT: Hernán Caputto.

🧾 El XI de U de Magallanes vs Copiapó por la Primera B 2025

  • Mathías Bernatene; Alonso Walters, Matías Vásquez, Alessandro Toledo; Elías Berríos, Franco Ortega, Javier Quiroz, Mauricio Morales, Tomás Aránguiz; Carlos Muñoz, Martín Araya. DT: Miguel Ponce.