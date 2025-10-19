Copiapó y Magallanes se miden este domingo 19 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla por la fecha 28 de la Primera B 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports y TNT Sports en Max.

El León de Atacama llega a este encuentro en el segundo lugar del Ascenso con 48 puntos, a solo uno del líder. Magallanes, en tanto, marcha en el undécimo puesto con 29 unidades, a solo tres de la zona de descenso.

⚽ Copiapó vs Magallanes en vivo por la Primera B: minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 28 Deportes Copiapó 2 0 Descanso : 1 0 Finalizado Magallanes Sebastian Espinoza 8′

Thomas Jones 46′

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Copiapó vs Magallanes?

Copiapó vs Magallanes juegan este domingo 19 de octubre a las 15:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla de Copiapó.

📅Fecha: Domingo 19 de octubre

🕗Horario: 15:00 horas

🏟️Estadio: Luis Valenzuela Hermosilla (Copiapó)

📺 ¿Dónde ver en vivo Copiapó vs Magallanes?

📺TV: TNT Sports

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Copiapó vs Magallanes

Árbitro: Cristián Garay

1er asistente: Eric Pizarro

2do asistente: Felipe Jara

Cuarto árbitro: Mario Salvo

🧾 El XI de Copiapó vs Magallanes por la Primera B 2025

Julio Fierro; Carlos Salomón, Fabián Torres, John Santander, Marcelo Filla; Claudio Zamorano, Enzo Fernández, Iván Rozas, Sebastián Espinoza; Thomas Jones, Matías Gallegos. DT: Hernán Caputto.

🧾 El XI de U de Magallanes vs Copiapó por la Primera B 2025