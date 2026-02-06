Se juega la segunda fecha de la Copa Chile y todos tendrán su revancha, en el primer duelo jugado en el norte, Copiapó superó por la mínima a San Luis en el Luis Valenzuela Hermosilla, con ese triunfo abrió una nueva etapa en el club atacameño, Héctor Almandoz. Mientras que Chupete Suazo se estrenó con derrota y en casa, tendrá la chance de sumar los primeros puntos del 2026.

San Luis y Copiapó integran la zona B, junto a Everton de Viña del Mar y Universidad Católica.

📺 ¿Quién transmite en vivo San Luis vs Copiapó por la Copa Chile 2026?

El encuentro entre San Luis y Copiapó no contará con transmisión televisiva ni por streaming.

De todos modos, vas a poder conocer todos los detalles del partido en Al Aire Libre.

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan San Luis vs Copiapó?

El partido de San Luis ante Copiapó se jugará este sábado 7 de febrero, a partir de las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota

🗓️ Fecha: Sábado 7 de febrero

Sábado 7 de febrero ⌚ Hora: 20:00 horas

20:00 horas 🏟️ Estadio: Lucio Fariña Fernández

🟨 Árbitros del partido entre San Luis vs Copiapó

Árbitro: Nicolás Gamboa.

Nicolás Gamboa. 1er asistente: Sergio Lagos.

Sergio Lagos. 2do asistente: Carlos Carvajal.

Carlos Carvajal. Cuarto árbitro: Matías Quila.

🟡⚫ El XI de San Luis frente a Copiapó por la fecha 2 de la Copa Chile 2026

Posible formación: Fernando Abarzúa; Ignacio Meza, Sebastián Parada, Guillermo Avello y Vicente Durán; Diego González, Sergio Vergara, Fabián Pastene y Pablo Millán; Gonzalo Bustos y Mateo Guerra.

DT: Humberto Suazo.

⚪🔴 El XI de Copiapó frente a San Luis por la fecha 2 de la Copa Chile 2026

Posible formación: Nicolás Temperini; Agustín Ortiz, Fabián Torres, Maxi Rojas y John Valladares; Claudio Zamorano, John Santander, Axl Ríos y Marcelo Filla; Carlos Ross y Lautaro Palacios.

DT: Héctor Almandoz.