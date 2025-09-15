Curicó Unido, uno de los equipos más golpeados de la Primera B 2025, decidió mover sus fichas y apostó por el regreso de un viejo conocido: Damián Muñoz. El estratega, que ya supo llevar a los Torteros a la Copa Libertadores, asumirá nuevamente la banca en medio de una crisis deportiva marcada por 14 partidos consecutivos sin conocer victorias.

Además del fantasma del descenso que amenaza en el Maule con mandarlos a Segunda División.

❓¿Por qué Curicó Unido vuelve a confiar en Damián Muñoz?

El club del Maule anunció en sus redes sociales que Muñoz regresa “a su casa”, destacando que conoce la institución y tiene las herramientas para afrontar la recta final del Ascenso.

El técnico de 54 años fue despedido hace apenas unos meses de San Luis de Quillota, pero su historia en Curicó lo respalda: asumió en 2021 tras la salida de Martín Palermo y un año después protagonizó la mejor campaña del club en Primera División, terminando terceros y clasificando por primera vez a la Copa Libertadores 2023.

El presente, sin embargo, es muy distinto: Curicó marcha penúltimo con sólo 24 puntos, tras pasar por tres entrenadores en la temporada (Héctor Almandoz, Emiliano Astorga y Mauricio Benavente).

Bienvenido a casa 𝐃𝐚𝐦𝐢𝐚́𝐧 🏟️🇵🇱



No se necesitan tantas palabras para presentar a nuestro querido Damián Muñoz.



Bien sabe lo que es y significa Curicó Unido, herramienta base para enfrentar esta recta final de la Liga de Ascenso 2025. pic.twitter.com/ByaYRF8ZMr — #Elclubdesugente⚪🔴 (@curicounidocdp) September 15, 2025

⚽ El primer desafío de Damián Muñoz en el banco curicano

El estreno del “nuevo” Curicó será el 5 de octubre ante Deportes Antofagasta en el Estadio La Granja, por la fecha 26 de la Primera B.

El duelo no sólo será clave para cortar la racha negativa de 14 partidos sin triunfos, sino que también marcará el pulso del cierre de temporada. La misión es clara: evitar el descenso y recuperar la confianza de una hinchada que aún recuerda los días de gloria bajo el mando de Muñoz.

🔙 El recuerdo imborrable: Libertadores 2023 con Curicó Unido

La huella que dejó Damián Muñoz en Curicó es profunda. Bajo su mando, los Torteros lograron algo inédito: clasificar a la Copa Libertadores.

Ese hito no solo elevó la historia del club, sino que también consolidó al entrenador como un referente de la institución. Ahora, con un panorama totalmente distinto, la hinchada espera que esa conexión sirva para cambiar el rumbo en este difícil 2025.

Damián Muñoz al mando del histórico Curicó Unido de 2022. Photosport.

📲 ¿Dónde ver toda la información de la Primera B?

En Al Aire Libre está toda la cobertura del Campeonato de la Primera B 2025.