Curicó Unido y Magallanes tendrán un fuerte cruce por una nueva fecha del Campeonato de la Primera B, en el Estadio Municipal de Molina se enfrentarán ambos equipos que viven realidades muy dispares. Mientras los locales están sufriendo con el descenso aunque tienen algo de margen, los Canarios todavía podría sobrevolar el área de liguilla por ascender.

Curicó Unido es penúltimo con 24 unidades, a 5 del Chago que es último. San Luis en tanto está noveno con 32 unidades a la espera de alguna caída de los más encaramados.

⚽ Curicó Unido vs San Luis en vivo por la Primera B, minuto a minuto

Primera B – 2025 DÍA DE PARTIDO 25 Curicó Unido Sin Comenzar San Luis Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos SAN 1 – 0 CUR 17/05/2025 SAN 0 – 2 CUR 28/09/2024 CUR 1 – 0 SAN 12/05/2024

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Curicó Unido vs San Luis?

🗓️ Fecha: Sábado 13 de septiembre.

🕑 Hora: 15:00 horas

🏟️ Estadio: Municipal de Molina

📡¿Dónde ver en vivo Curicó Unido vs San Luis?

📺 TV: TNT Sports.

💻 Streaming: TNT Sport en HBO Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del Curicó Unido vs San Luis

Juez central: José Cabero

1er asistente: Matías Medin

2do asistente: Wladimir Silva

4to árbitro: Rodrigo Rivera

📝 El XI de Curicó Unido vs San Luis por la Primera B 2025

Probable oncena: Hernán Muñoz; Matías Ormazabal, Francisc Oliver, Henry Sanhueza y William Sáez; Braulio Guisolfo, Yerko Leiva, Claudio Meneses, Nicolás Fernández y Diego Rojas; Joaquín González. DT: Mauricio Benavente (I).

📝 El XI de San Luis vs Curicó Unido por la Primera B 2025

Probable oncena: Daniel Retamal; Guillermo Avello, Gabriel Sarria, Cristóobal Vergara y Nicolás Muñoz; Javier Retamales, Alonso Rodríguez, Luis Cabrera y Gonzalo Bustos; Nicolás Molina y Martín Carreño. DT: Fernando Guajardo (I).