Deportes Antofagasta vivió una jornada agridulce en la Primera B. Los pumas celebraron una goleada contundente sobre Santiago Morning en la Perla del Norte, pero la fiesta se empañó con la polémica expulsión de su goleador Tobías Figueroa.

El equipo de Luis Marcoleta dominó de principio a fin y se impuso con claridad, aunque terminó con un sabor amargo por la decisión arbitral que dejó al estadio encendido en reclamos.

⚽ Antofagasta goleó en la Primera B con gran actuación ofensiva

Christian Bravo abrió la cuenta a los 16 minutos, mientras que en el arranque del complemento Byron Nieto (47’) e Ignacio Jara (48’) liquidaron rápido el partido. El cuarto llegó gracias a Figueroa a los 72’, quien alcanzó su tanto número 15 y se mantiene como máximo artillero del campeonato.

Sin embargo, apenas dos minutos después, el mismo delantero fue protagonista de la gran polémica: tras un reclamo al juez, recibió roja directa y dejó a su equipo con dos menos, provocando la furia de la hinchada puma. Los de Marcoleta terminaron con 9 jugadores, ya que en los minutos adicionales del primer tiempo, Richard Paredes había sido expulsado.

🔥 Así quedó la tabla tras el triunfo de los pumas

Con la victoria, Antofagasta llegó a 36 puntos y escaló al quinto lugar, quedando a seis del líder, Universidad de Concepción. En la otra vereda, Santiago Morning sigue último con 18 unidades y un presente cada vez más complicado en la lucha por no descender.

El triunfo ilusiona a los nortinos con pelear arriba, aunque la suspensión de su goleador será un duro golpe para los próximos desafíos.