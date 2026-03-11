Deportes Antofagasta sacudió el mercado de pases de la Primera B 2026 al oficializar la contratación de Alex Ibacache. El lateral izquierdo, con pasado en la Selección chilena y el fútbol argentino, llega al cuadro nortino tras quedar libre desde Belgrano de Córdoba. Su arribo busca revertir el complejo presente del equipo de Luis Marcoleta, que marcha 11° en la tabla tras sufrir derrotas consecutivas ante Puerto Montt y San Felipe.

¿Quién es Alex Ibacache, el nuevo refuerzo de Antofagasta?

Alex Ibacache (27 años) es un lateral izquierdo de dilatada trayectoria que registra pasos por Everton, Cobreloa y Curicó Unido. Su carrera internacional destaca por haber militado en San Lorenzo de Almagro y Belgrano, además de ser convocado recurrente en la Roja durante procesos de Sudamericanos, Preolímpicos y la selección absoluta. Llega a los “Pumas” con la misión de jerarquizar una defensa que ha recibido 4 goles en 3 partidos.

¿Cómo va Deportes Antofagasta en la tabla de la Primera B?

El inicio de temporada para el cuadro de la Segunda Región ha sido deficiente. Actualmente, Antofagasta se ubica en el puesto 11° de la clasificación con apenas 3 puntos de 9 posibles. El equipo suma una victoria y dos derrotas, quedando a seis unidades del líder exclusivo, Deportes Puerto Montt, lo que obligó a la dirigencia a utilizar el último plazo del mercado para potenciar el plantel profesional.

¿Cuándo debuta Alex Ibacache en Deportes Antofagasta?

El experimentado lateral podría sumar sus primeros minutos este domingo 15 de marzo, cuando Antofagasta reciba a Unión Española en el Estadio Calvo y Bascuñán a las 12:00 horas. El calendario de marzo para el equipo de Marcoleta se completa con visitas a Santiago Wanderers (27/3) y un duelo de local ante Deportes Iquique (29/3), partidos donde Ibacache asoma como titular inamovible.

La urgencia en el norte es total. Las caídas ante elencos que pelean la parte alta obligaron a Luis Marcoleta a exigir nombres de jerarquía antes del cierre del libro de pases. “Presentamos oficialmente la incorporación de Alex Ibacache como nuevo refuerzo del plantel profesional”, enfatizaron desde el club a través de sus canales oficiales.

La llegada de Ibacache se gestó de forma rápida gracias a que el jugador se encontraba con el pase en su poder tras su salida de Argentina. Su experiencia en el “Pirata” cordobés y en el “Ciclón” le otorgan un estatus superior para la categoría de plata del fútbol chileno.

